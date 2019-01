Lotte. Sternsinger zu sein ist ein bisschen wie Halloween – nur besser. In Alt-Lotte schwärmten am Samstag 16 königlich gewandete Kinder aus. Sie sammelten Geld für notleidende Gleichaltrige – und erhielten jede Menge Süßkram.

Sternsinger zu sein ist ein bisschen wie Halloween – nur besser. In Alt-Lotte schwärmten am Samstag 16 königlich gewandete Kinder aus. Sie sammelten Geld für notleidende Gleichaltrige – und erhielten dazu jede Menge Süßkram.

Aufgeregt starteten Emily (9), Hanna (8) und Leyla (9) zu ihrer überhaupt ersten Tour nach dem Segen von Pater Shaji George in der St. Hedwig-Kirche. Die Drei hatten einen östlichen Siedlungsbereich gewählt. „Hoffentlich macht uns keiner die Tür vor der Nase zu“, beschrieb sie ihre größte Sorge.

Ermutigend war der Start mit freundlichem Empfang, Königsgesang und einem Schein für die Sammelbüchse mit der Nummer „LO1“. Mittags passten keine Scheine mehr hinein. Es gab eine zweite Büchse.

Da ist Licht an

„Die sind Zuhause, denn da ist Licht an“, registrierten die Segensbringer an einem Haus enttäuscht. Ein Senior öffnete die Tür, sagte unfreundlich: „Ich möchte das Gedudel nicht hören.“ Schnell schnappte das Schloss wieder zu. Die gekrönten Häupter trugen es gelassen.

Ein erfreuter Empfang an Haus- und Wohnungstüren war an der Tagesordnung. Anerkennung für die Mädel und Mütter sowie mitfühlende Einladungen zum Aufwärmen für die Wanderer durch das Nieselwetter gab es verschiedentlich; auch eine zu einem warmen Getränk.

Die wurde abgelehnt. Das mildtätige Trio musste noch viele Klingelknöpfe drücken. Es war sich einig: „Wir sammeln für Kinder im indischen Kerala, denen es nach der Überschwemmung nicht so gut geht wie uns.“ Na ja, und auch wegen des Süßkrams. Stattdessen gab es ab und zu eine Euro-Münze für jeden. Nach kurzer Diskussion hatte die Hilfsbereitschaft gewonnen. Das Geld wanderte zu den Scheinen.

Anzeige Anzeige

Christus segne dieses Haus

Bei Irmtraud Mrugalla am Widum war die Abordnung jedenfalls willkommen. Das erkannte die Gruppe an den Segenssprüchen vorm Eingang. Leyla setzte den diesjährigen hinzu: 20*C+M+B+19. Das steht für „Christus segne dieses Haus“.

Auch dort gab es eine Spende und etwas für die Süßkramtasche. „Jeder muss etwas bekommen. Das war schon bei uns so, als wir noch Kinder waren“, betonte die Freigiebige gut gelaunt.

Durch den Nieselregen neigten sich die aufgequollenen Kronenspitzen bald traurig. Liederzettel wellten sich in der Feuchtigkeit. Aber Emily, Hanna und Leyla zogen fröhlich mit wehenden Gewändern durch die Straßen.

Zwei Mütter begleiteten sie, vormittags Katrin Huesmann, nach dem Mittagessen im Gemeinderaum von St. Hedwig war Ina Adler mit dem Nachwuchs unterwegs. Abends teilten die drei Freundinnen teils hochwertige Süßigkeiten gerecht auf in drei volle Leinentaschen. Kronen und Gewänder trockneten im Warmen.

Müde vom langen Gang durch die Gemeinde stiegen die Sternsingerinnen in die Betten – und wachten am Sonntag wieder ein wenig aufgeregt auf. Und dieses Gemeinschaftserlebnis mit dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ gibt es bei Halloween nicht: Nach der Messe in der Westerkappelner St. Margaretha-Kirche stand im Reinhildis-Haus nebenan der große Kassensturz bevor, verbunden mit dem guten Gefühl bei Emily, Hanna und Leyla, etwas richtig Gutes getan zu haben.