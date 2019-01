ahi/pm Lotte. In der Gemeinde Lotte sind zurzeit zwei Schiedspersonen tätig: Anne Gutzeit und Friedhelm Lange. Die Amtsperiode von Anne Gutzeit läuft im März 2019 aus. Die Gemeinde Lotte weist nun darauf hin, dass sich interessierte Personen um das Amt bewerben können. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.

Das Schiedsamt ist eine ehrenamtliche, das heißt unentgeltlich ausgeübte Tätigkeit zur Schlichtung eines Streites. Die Einschaltung einer Schiedsperson ist oft der schnellste Weg, eine Auseinandersetzung unbürokratisch und kostensparend beizulegen. In einigen Fallkonstellationen ist der Weg zum Schiedsamt auch gesetzlich vorgeschrieben, so zum Beispiel in den sogenannten Privatklagesachen, in denen sich der Betroffene selbst mit einer Klage an das Strafgericht wenden muss, da die Staatsanwaltschaft kein öffentliches Interesse an einer Straftat bejaht. Einer solchen Klage ist eine Schlichtungsverhandlung vor der Schiedsperson vorgeschaltet. Auch für einige bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten ist ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren obligatorisch, etwa bei nachbarrechtlichen Streitigkeiten.

Mittler zwischen den Parteien

Schiedspersonen entscheiden nicht, sondern versuchen rechtlich einen Vergleich herbeizuführen, der genauso wie ein Gerichtsurteil vollstreckbar ist. Das heißt, sie sind Mittler zwischen den streitenden Parteien und geben diesen in einer ruhigen Atmosphäre die Gelegenheit, sich auszuprechen. Die Schiedsperson nimmt sich Zeit, hört zu und versucht, die bestehenden Spannungen abzubauen, um –im besten Falle- als Ergebnis einen Vergleich aufzusetzen, den beide Streitparteien und die Schiedsperson unterzeichnen.

Amtszeit von fünf Jahren

Der Rat der Gemeinde wählt die Schiedsperson für eine Wahlzeit von fünf Jahren. Das Amtsgericht Tecklenburg bestätigt und vereidigt die gewählte Schiedsperson und verpflichtet diese, die Aufgaben gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen. Die Schiedsperson sollte mindestens 30 Jahre alt sein und in der Gemeinde Lotte wohnen. Schiedsperson kann nicht sein, wer unter Betreuung steht. Zur Schiedsperson soll nicht gewählt werden, wer das das 70. Lebensjahr vollendet hat. Schiedsperson soll auch nicht sein, wer durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist.

Aufteilung nach Absprache

Friedhelm Lange wurde nach Ablauf seiner Amtszeit im Januar 2017 erneut in dieses Ehreamt gewählt, das er also noch bis zum 31. Januar 2022 innehaben wird. Dann wird der inzwischen 69-jährige, in Alt-Lotte fest verwurzelte pensionierte Kreisverwaltungsdirektor insgesamt 20 Jahre lang als Mediator Streitigkeiten geschlichtet haben. Er konzentriert sich dabei eher auf den Süden der Gemeinde, also Lotte und Osterberg, während Anne Gutzeit sich nach interner Absprache mehr um die Fälle aus Wersen, Büren und Halen kümmert.

Streitschlichterin aus Wersen

Die Heilpraktikerin aus Wersen ist das Streitschlichten nicht nur als Mutter von drei Kindern gewohnt, sie hat in der Vergangenheit auch als Fördervereinsvorsitzende der Grundschule Wersen und später als Schulpflegschaftsvorsitzende am Tecklenburger Graf-Adolf-Gymnasium häufig Wogen geglättet. Als gelernter Bankfachwirtin waren ihr zudem juristische Texte nicht fremd.

Neue Bewerber willkommen

Wie Lottes Ordnungsamtsleiterin Esther Kleina-Metelerkamp mitteilte, ist Anne Gutzeit grundsätzlich bereit, für eine weitere Amtsperiode als Schiedsperson tätig zu sein. Trotzdem sind auch Bewerbungen anderer Kandidaten willkommen. Sollte r oder sie gewählt werden, gibt es Grund- und Aufbaukurse, in denen die rechtlichen Grundlagen vermittelt werden.

Drei bis fünf Fälle im Jahr

Friedhelm Langes Erfahrungen dürften möglichen Kandidaten die Angst nehmen, sich mit diesem Ehrenamt unbeliebt zu machen und dafür dann noch einen großen Teil der Freizeit opfern zu müssen: Die Zahl der Fälle, die er im Jahr zu betreuen habe, sei von zehn pro Jahr auf drei bis fünf zurückgegangen, berichtete er schon vor zwei Jahren. Und der Zeitaufwand pro Fall liege im Schnitt bei fünf bis acht Stunden. Besonders befriedigend sei die hohe Erfolgsquote von 75 Prozent: Das schönste Erlebnis sei, wenn Leute, die sich jahrelang nicht mehr gegrüßt haben, wieder miteinander reden und sich versöhnen. Eine Schiedsperson, so Lange, ist eben auch „ein bisschen Friedensstifter“.

Zuhören können ist das Wichtigste

Voraussetzungen dafür seien Unvoreingenommenheit, Unparteilichkeit, Offenheit, Einfühlungsvermögen, um die oft versteckten Botschaften der Kontrahenten verstehen zu können, aber auch Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit zu klaren Worten, wenn es nötig ist. Am wichtigsten aber: „Man muss gut zuhören können, sonst hat man verloren.“ Daneben müsse man sich „ein paar formelle Dinge“ aneignen: „Das ist lernbar.“

Wer Interesse an einer Schiedsamtstätigkeit hat, kann sich noch bis zum 31. Januar bei Esther Kleina-Metelerkamp, Telefon 05404/88922, E-Mail: kleina-metelerkamp@lotte.de melden.