Lotte/Westerkappeln/ Mettingen. Einen ganzen Schrank voll schicker Klamotten, aber trotzdem irgend wie nichts passendes zum anzuziehen? Natürlich kann man die kleidsamen einstigen Lieblingsstücke sauber gefaltet oder auf dem Bügel weiter abhängen lassen. Oder sie einfach eintauschen: Am Samstag, 26. Januar, findet im Mettinger Schultenhof wieder eine Kleidertauschparty statt.

Katja Kamp. Petra Brenningmeyer und ihre Freundinnen laden dann 15 bis 18 Uhr zur inzwischen schon vierten Tauschparty ein. Das Konzept ist einfach: Es wird getauscht, nicht verkauft. Für jedes mitgebrachte Teil – maximal zehn Teile pro Person – darf etwas Neues ausgesucht werden. Um das Verfahren zu erleichtern, gibt es Plastikchips als Tauschwährung

Die Idee, so erzählt Petra Brenningmeyer, stamme von ihrer Tochter Jule. Gemeinsam mit ihren Freundinnen habe sie damals die Verbraucher zu einem bewussteren Umgang mit den begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen anregen wollen. Mit Erfolg: Denn seit der Premiere 2016 erfreut sich die Veranstaltung von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit, im vergangenem Jahr kamen rund 200 Tauschwillige. Und die tauschen nicht nur Kleidung, sondern auch eifrig Tipps und Informationen aus.

Was also für die Tonne zu schade und für die Altkleidersammlung irgendwie nicht passend schein: Im Schultenhof gibt es möglicherweise für gut erhaltene Kleidung, Tüchern, Taschen, Spielen, Büchern und Accessoires den passende Abnehmer. Das Angebot richtet sich nicht nur an Frauen, sondern ausdrücklich auch an Männer.

Fragen zur Tauschparty am 26. Januar beantworten Katja Kamp, Telefon 05452/936670 und Petra Brenningmeyer, Telefon 05452/4084.