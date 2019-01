Lotte/Westerkappeln. Am kommenden Wochenende wird in der Kreissporthalle Ibbenbüren zum 39. Mal das ISV-Masters ausgetragen. Westfalia Westerkappeln, die U23 der Sportfreunde Lotte sowie Eintracht Mettingen wollen sich für das Hauptturnier am Sonntag qualifizieren. Titelverteidiger ist Arminia Ibbenbüren.

Los geht es bereits am Freitag, 4. Januar, um 18 Uhr mit den Turnieren der zweiten- und dritten Herrenmannschaften. Mit dabei beim Wettkampf der Reserveteams ist auch die erste Mannschaft von Westfalia Westerkappeln. Der Sieger qualifiziert sich für die Vorrunde des Hauptturniers tags darauf und trifft dort ab 13.45 Uhr in Gruppe 1 auf die A-Ligisten SC Hörstel und SC Dörenthe sowie auf den SV Dickenberg, der aktuell souverän die Kreisliga B2 anführt.

In der Gruppe 2 spielt die U23 der Sportfreunde Lotte gegen Arminia Ibbenbüren II sowie die beiden A-Ligisten SW Esch und BSV Brochterbeck, den Überraschungszweiten der Kreismeisterschaft vor einer Woche. In der Gruppe 3 messen sich Eintracht Mettingen, der SV Uffeln, die Zweitvertretung des Gastgebers sowie die ISV-Allstars. Die ersten und zweiten jeder Gruppe nehmen an der Zwischenrunde am Sonntag, 6. Januar, teil.

Neben dem Sieger der Gruppen 1 und 3 und dem Zweiten der Gruppe 2 vom Vortag komplettieren die erste Mannschaft des Gastgebers und Preußen Lengerich als gesetzte Teams die Gruppe I. In Gruppe II sind die beiden Bezirksligisten TuS Recke und Titelverteidiger Arminia Ibbenbüren gesetzt. Die zweiten der Gruppen 1 und 3 sowie der Sieger der Gruppe 2 vom Vortag vervollständigen das Feld. Der Anstoß des Finales ist um 17.20 Uhr geplant.

Auch die A-Junioren tragen am kommenden Wochenende beim Traditionsturnier ihre Titelkämpfe aus. Am Samstag, 5. Januar, treffen die Sportfreunde Lotte ab 16 Uhr in der Gruppe 3 auf SW Esch, TuS Recke und SC Altenrheine. Auch hier qualifizieren sich die Ersten und Zweiten jeder Gruppe für die Zwischenrunde am Sonntag ab 11 Uhr, in der Team A des Gastgebers, Spvg. Emsdetten 05 sowie Borussia Emsdetten und SuS Neuenkirchen gesetzt sind.