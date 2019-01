Lotte. Im Lotter Rathaus freuten sich alle gestern auf königlichen jungen Besuch: Die Sternsinger waren zu Gast und schrieben den Segen an den Eingang zur Verwaltung: 20*C+B+M+19.

In schicken neuen Gewändern, genäht von Damen der Kirchengemeinde, saßen als Vertreter der drei Könige Emma, Mia und Laura mit Bürgermeister Rainer Lammers im kleinen Sitzungssaal. Die drei Mädel waren in Begleitung von Sandra Schwegmann. Ihre goldenen Kronen haben sie zum Gespräch mit bei Lammers nicht abgesetzt, wohl aber den neuen Stern, von denen Westerkappelns Tischlerei Tüpker 36 angefertigt hatte, vorsichtig auf den Tisch gelegt.

Freude daran, notleidenden Kindern zu helfen

Emma (11) und Mia (10) wohnen in Halen, Laura (10) in Wersen. Laura läuft zum zweiten Mal mit und hat sich von Mia werben lassen. Emma ist zum sechsten, Mia ist zum vierten Mal dabei, „weil es immer Spaß macht“. Diese beiden nahmen sich ihre älteren Brüder zum Vorbild.

Diesmal sammeln die Sternsinger von St. Margaretha, zu denen auch die Kirchen St. Franziskus in Wersen und die Alt-Lotter St. Hedwig-Kapelle gehören, für die Heimat des indischen Paters Shaji George, Pfarrverwalter von St. Margaretha. „Im August hat es in Kerala eine große Überschwemmung gegeben“, erklärte Mia. Für notleidende Kinder dort seien die Sternsinger unterwegs.

Erlös für Kinder in Kerala

„Die Regenmassen des Monsuns haben rund 500 Menschenleben gefordert und mehr als 25000 Häuser zerstört. Viele Menschen besaßen nur noch, was sie anhatten“, berichtete Pater Shaji George. Auch sein Orden, der „Orden der Nachfolge Christi“, habe sofort geholfen. Junge Ordensbrüder haben Fischer von der Küste ins Landesinnere gebeten, wo sie zahlreiche Menschen aus den Fluten gerettet haben.

„Unsere Schulen waren teilweise Notunterkünfte. Wir möchten einen Kindergarten wieder fertigstellen. Für einige Schulen brauchen wir Unterrichtsmaterialien und Kleidung“, beschrieb der Pater Projekte, für die die Heiligen Drei Könige in Westerkappeln und Lotte unterwegs sein werden.

Pater Arnold: „Hauptsache, das Geld hilft Kindern.“

Den Segen von Pater Arnold, für dessen Projekte die Schüler sonst die Sammeldose anbieten, hat die Aktion erhalten. „Ich habe mit ihm gesprochen. Pater Arnold hat aktuell kein dringendes Projekt. Aber er hat betont: Hauptsache, das Geld hilft Kindern“, erklärte Werner Ramatschi. Er betreut für St. Margaretha seit 1981 die örtliche Sternsingeraktion.

Jedenfalls haben sich Emma, Mia und Laura am Mittwoch gern für notleidende Gleichaltrige auf den Weg gemacht. „Mittags gibt es Kroketten und Chicken Nuggets“, freute sich Emma schon darauf, dass ihre Mama Sandra Schwegmann die drei versorgen wird. Anschließend sammelten sie weiter.

Kassensturz am Sonntag, 6. Januar

Rainer Lammers war voll des Lobes über den ehrenamtlichen Einsatz der jungen Lotter Bürger aus Halen und Wersen: „Es ist eine schöne Sache, wenn die Jugend die Zeit in den Ferien sinnvoll füllt.“

Bislang sind nach den Aufzeichnungen von Ramatschi seit 1981 rund 100000 Euro bei den Sternsingeraktionen zusammengekommen. Was diesmal in den Büchsen schlummert, kommt beim großen Kassensturz zutage am Sonntag, 6. Januar, dem Dreikönigstag, nach der festlichen Messe mit Posaunenchor. Danach treffen sich die Kinder im Reinhildis-Gemeindehaus und zählen.

Wer Sternsingerbesuch möchte, kann anrufen

Am Donnerstag sind die Kinder in Wersen und Halen nicht unterwegs, aber wieder am Freitag und Samstag. Alle hoffen auf offene Türen und Spendenbereitschaft. In Alt-Lotte treffen sich die Sternsinger am Freitag, 4. Januar im Gemeindehaus von St. Hedwig. Dann erst steht fest, wie viele Segensbringer am Samstag von Haus zu Haus gehen werden, ihr Lied vortragen und das 20*C+M+B+19 anschreiben oder als Folie ankleben. Die Buchstaben stehen für „Christus mansionem benedicat“ (Lateinisch für „Christus segne dieses Haus“).

Wer Besuch bekommen möchte, kann für Wersen und Halen Mechthild Schulz anrufen, 05404/958376, sowie für Westerkappeln Werner Ramatschi, 0173/4390839.