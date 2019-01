Lotter Wehr hatte zwei Einsätze in der Neujahrsnacht MEC öffnen

Am frühen Neujahrsmorgen musste die Lotter Wehr den Motorbrand dieses Pkw auf dem Wersener Rathausplatz löschen. Foto: Ursula Holtgrewe

Mit zwei Einsätzen im Fünfstundentakt begann für die Freiwillige Feuerwehr Lotte das neue Jahr: ein Pkw-Brand in Wersen und Feuer in drei Müllbehältern in Büren.