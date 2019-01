ahi/fk Lotte/Westerkappeln. Die Temperaturen sind momentan alles andere als winterlich. Das kann sich aber schnell ändern. Die Westerkappelner Gemeindeverwaltung erläutert, was dann beim Winterdienst zu beachten ist. Sowohl der Lotter Servicebetrieb, als auch der Bauhof in Westerkappeln sind gut vorbereitet.

Der Winterdienst ist laut Mitteilung aus dem Rathaus eine Gemeinschaftsleistung, bei der Umweltschutz großgeschrieben werde. In der Straßenreinigungssatzung der Gemeinden Lotte und Westerkappeln ist geregelt, wer in welchen Bereichen für den Winterdienst zuständig ist.

Die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Westerkappeln ( www.gemeinde-westerkappeln.de) unterscheidet dabei Straßen der Klasse A-D. Der Winterdienst auf Gehwegen und Straßen ist danach in den Straßen der Klasse A auf die Anlieger übertragen. In der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Lotte ( www.gemeinde-lotte.de/fileadmin/Lotte/Docs/Ortsrecht/StrReinS.pdf) wird zwischen A- und B-Straßen unterschieden. Die Reinigungspflicht für letztere ist auf die Anlieger übertragen. Zuständig seien also die Grundstückseigentümer. In der Zeit von 7 bis 20 Uhr (sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr) gefallener Schnee und entstandene Glätte seien unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls oder nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen, teilt die Gemeinde mit. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte seien am Folgetag zu den vorgegebenen Zeiten zu beseitigen.

Der Schnee müsse auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehwegs oder notfalls auf dem Fahrbahnrand so gelagert werden, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert werde. Baumscheiben und begrünte Flächen dürften nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstiger auftauende Mittel enthaltener Schnee dürften auf ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind nach Angaben der Gemeindeverwaltung von Eis- und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfe nicht auf die Straße geschafft werden.

Umweltfreundliche Streumittel seien immer zu bevorzugen, betonen beide Gemeinden. Nur in Ausnahmen, wie zum Beispiel Eisregen oder für Treppenanlagen,erlauben ihre Satzungen die Anwendung von Streusalz. Servicebetrieb und Bauhof sind auf die bevorstehende Winterperiode gut vorbereitet: Im Silo des Lotter Servicebetriebs lagern laut Betriebsleiter Hans-Georg Kunkemöller rund 50 Tonnen Streusalz, auf dem Bauhof in Westerkappeln werden 65 Tonnen Salz und 15 Tonnen umweltfreundliches Blähtongranulat bereit gehalten. Wenn Schneefall oder Glätte zu erwarten sind, kümmerten sich bis zu 14 Mitarbeiter, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Bei Wintereinbruch können in Westerkappeln vier Räum- und Streufahrzeuge sowie eine Handkolonne mit Pritschenwagen, in Lotte zwei größere Räum- und Streufahrzeuge und mehrere Kleintraktoren eingesetzt werden.

Die Reinigungspflicht der Gemeinden beinhaltet als Winterwartung insbesondere das Schneeräumen sowie das Bestreuen an den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte. In Lotte sind das beispielsweise der Bürener Strotheweg, Schulbusstrecken, Straßen in Gewerbegebieten, Brücken und Straßen mit Gefälle. Landesstraßen und Kreisstraßen werden von den zuständigen Straßenmeistereien gewartet.

Rund 250 Straßenkilometer der Gemeinde Westerkappeln sowie etwas weniger in Lotte bleiben nach Angaben der Verwaltungen unbehandelt, denn Nebenstrecken und die Wege im Außenbereich sind aus ökologischen Gründen vom Winterdienst ausgenommen. So werde gemäß dem Grundsatz „So viel wie nötig, so wenig wie möglich!“ ein sparsamer, umweltfreundlicher und effektiver Einsatz von Taumitteln erbracht. Typische Straßen, die nicht geräumt werden, sind Sackgassen, Stichstraßen, Straßen ohne Durchgangsverkehr und Straßen, die nicht vom öffentlichen Personennahverkehr genutzt werden.

Beide Kommunen betonen, das schnelle Durchkommen der Winterdienstfahrzeuge müsse jederzeit ermöglicht werden. Falsch geparkte Fahrzeuge erschwerten häufig die Winterdiensträumung; das koste wertvolle Zeit. Nur wenn der Winterdienst und alle Verkehrsteilnehmer gut zusammenarbeiteten, könne die Mobilität und Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet werden.