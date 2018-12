Lotte. Überraschung in der Turnhalle der Alt-Lotter Awo-Kita: Um bunte Pakete drängelten sich viele Teddybären. Ausgepackt wurde am Freitag, dem letzten Kita-Tag vor Weihnachten.

„Die hat das Christkind hergebracht. Es ist ganz leise hereingeschlichen, hat die Sachen abgelegt und ist wieder gegangen. So leise, dass wir nichts mitbekommen haben“, berichtete Liana ehrfürchtig flüsternd. Den Grund nannte sie, nun wieder mit fester Stimme, auch: „Das Christkind möchte an Heilig Abend nicht nur die Kinder in den Familien beschenken, sondern vorher auch die Kindergartenkinder.“

Teddys und Holzlupen

„Und wir haben Teddys zum Kuscheln bekommen“, sagte Lidia. Die braunen flauschigen Gesellen, mit denen die Firma Windel in diesem Jahr alle Kinder der Awo-Kita beschenkte, können auch trösten und turnen. „Mein Teddy kann einen Salto“, zeigte Isabella. Andere Spielgesellen flogen hoch in die Luft, bevor Kinderhände sie vor dem Aufprall auf dem Boden retteten. Die Erzieher freuten sich mit dem Nachwuchs über die gelungene Überraschung. 300 Euro hat der Förderverein in Rücksprache mit dem Kita-Team investiert. „Für die ganz Kleinen in der Schnecken- und Bärengruppe, die am Standort Lönsweg untergebracht sind, haben wir Holzlupen-Forschersets angeschafft“, berichtete die Fördervereinsvorsitzende Kerstin Holtgrave.

Laufräder und Bobbycars

„Die älteren Kinder erhielten für die drei Gruppen je zwei Laufräder und Bobbycars“, beschrieb sie die Fahrzeuge für Fuchs-, Elefanten- und Ameisengruppe im Haus der Großen an der Bachstraße. Für die „Wackelzähne“, wie die Schulanfänger in der Awo-Kita heißen, packten die Kinder symbolisch ein Laufrad mit größerem Rahmen aus, denn die künftigen i-Männchen und i-Mädchen sind zu groß geworden für die eine Nummer kleineren Laufräder. Davon war auch eins in der Halle. Das ist sogar mit einem Dreh in einen Scooter zu verwandeln.

„Unsere Tochter kann seit dem Sommer mit dem Rad fahren, aber wenn sie schnell mal irgendwo hin oder ihrem Bruder hinterherfahren wollte, hat sie, weils es schneller geht,viel lieber ihr Laufrad genommen“, berichtete Kerstin Holtgrave. „Auf den Laufrädern fördern die Kinder ihr Koordinations- und Gleichgewichtsgefühl sowie die räumliche Orientierung. Und der Spaßfaktor auf diesen Rädern ist sehr hoch“, beschrieb Erzieher Kaspar Kassiouras die Vorteile der Fahrzeuge.

Besuch auch im nächsten Jahr?

Nun sind die Kleinen gespannt auf den Heiligen Abend mit der Bescherung in ihren Familien. Für die Awo-Kita in Alt-Lotte stehen die Zeichen gut, dass das Christkind dort im nächsten Jahr wieder heimlich, still und leise einen Besuch abstattet. Der Förderverein verkaufte nämlich beim Weihnachtsmarkt in Alt-Lotte Popcorn und Kinderpunsch – und er hat richtig gute Kontakte.