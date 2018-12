Vorsitzender Wolfgang Israel, vierter von links, nimmt die Spende für die Bürgerstiftung Lotte entgegen von Agrita Hinz, Uli und Anne Steinmeier sowie Manfred Will. Gitarrist Olaf Thielsch ist gerne noch einmal nach Lotte gekommen, um die Pete Budden Band zu vertreten. Foto: Erna Berg

Lotte. In einer gemütlichen Runde in der Wersener Kuchenwerkstatt übergab Organisator Manfred Will am Donnerstagnachmittag symbolisch den Erlös vom Pete-Budden-Konzert an Wolfgang Israel von der Bürgerstiftung Lotte.