WESTERKAPPELN In die neue Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt Am Königsteich– kurz AWO-Kita II genannt – zieht jetzt Leben ein. Diese ganz besondere Überraschung hielten die Erzieherinnen um die Leiterin Stefanie Heitkamp einen Tag vor den Weihnachtsferien für Kinder und Eltern bereit. Zuletzt war von Anfang 2019 als Einzugstermin die Rede gewesen.

Voller Freude haben die Mädchen und Jungen ihre neue Kita dann laut Mitteilung auch in Beschlag genommen. Auch wenn die letzten Handwerker noch damit beschäftigt waren, die Möbel aufzubauen oder einige Restarbeiten zu erledigen und viele Umzugskartons noch gefüllt an der Seite standen, tat das der Freude keinen Abbruch. „Heute und morgen wird noch so mancher Karton ausgepackt und wir richten uns hier gemütlich ein. Darauf freuen wir uns alle nach zweieinhalb Jahren Provisorium. Danach geht es für alle erst einmal in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub“, erklärte Stefanie Heitkamp. Auch Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer und die Fachbereichsleitung der AWO Münsterland-Recklinghausen Kerstin Kocher waren eigens gekommen und freuten sich mit Kindern und Eltern. Die Bürgermeisterin zeigte sich laut Mitteilung begeistert von den hellen und freundlichen Räumlichkeiten.

Kerstin Kocher bedankte sich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei beiden Teams der AWO-Kindertageseinrichtungen für die engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren. „Das war wirklich eine logistische Herausforderung.“, betonte Kerstin Kocher. Einen

Einen Dank richtete die Fachbereichsleitung auch an die Eltern, die trotz schwieriger Umstände diese Zeit mitgetragen hätten. Und vergessen wollte sie auch die Grundschule am Bullerdiek nicht, die zusammenrücken musste in dieser Zeit und sich jetzt, wie alle anderen auch, über mehr Platz freut. pm