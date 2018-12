Lotte/Mettingen/ Westerkappeln Die U-19-Junioren befinden sich in der Winterpause. Zeit, einmal zurückzuschauen auf die erste Hälfte der Saison. Selten war die A-Junioren Kreisliga A so spannend, wie in diesem Jahr. Fünf Mannschaften muss man zum Kreis der engeren Favoriten auf die Meisterschaft zählen, und Mettingen und Lotte sind auf den vordersten Plätzen dabei.

Laggenbeck, Riesenbeck und Arminia Ibbenbüren folgen auf den Plätzen. Westfalia Westerkappeln hat sich in die Saison gekämpft und mit Platz neun drei Mannschaften hinter sich lassen können. Die JSG Büren/Pye/Halen ist Tabellenführer der A-Junioren-Kreisliga B und auf dem besten Wege, zusätzlich in der nächsten Saison in das Oberhaus zu rücken.

Sportfreunde Lotte: In Lotte hat sich seit der Verpflichtung von Ex-Trainer und Lotte-Kenner Klaus Bienemann zum Jugendkoordinator einiges getan. Nicht zuletzt durch den strukturellen Wandel in der Führungsetage des Vereins hat die Jugendabteilung einen neuen, höheren Stellenwert erhalten. Man kann die Basisarbeit, zu der die Arbeit im Juniorenbereich zählt, auf Dauer nicht von der Arbeit mit der ersten Mannschaft trennen; das hat nicht nur der Verein erkannt, das ist schon jahrelang ein Thema im näheren und weiteren Umfeld des Vereins. Durch die Verpflichtung von U-19-Trainer Andy Steinmann und U-23-Trainer Raphael Palm zum Saisonbeginn 2018/2019 ist hier ein deutliches Zeichen Richtung Aufbruch gesetzt worden, die momentanen Top-Platzierungen in den jeweiligen Ligen zeigen das deutlich.

In der A-Junioren-Kreisliga A liefert Lotte sich mit Eintracht Mettingen und Cheruskia Laggenbeck einen harten Kampf um die Tabellenführung, und die Chancen stehen gut, diese Führung am Ende durchs Ziel zu bringen und die Aufstiegsrunde zu erreichen. Ein breiter Kader und viele neue Spieler rücken immer näher zusammen und spielen sich immer besser ein. Trainer Andy Steinmann versteht es hervorragend, aus diesen talentierten Spielern eine Mannschaft zu formen.

Eintracht Mettingen: Die Jugendarbeit in Mettingen befindet sich seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau: Viele Top-Platzierungen, Meisterschaften und Pokalsiege teilten sich die Roten mit Cheruskia Laggenbeck, die auch seit mehreren Jahren auf einem sehr hohen Level spielen. Und das ist in diesem Jahr nicht anders, allerdings mit der Tatsache, dass die SF Lotte dieses Jahr mitmischen. Verletzungsbedingt ging die Eintracht zwischenzeitlich etwas auf dem Zahnfleisch, aber man hat sich wieder erholt und hat im letzten Spiel vor der Winterpause die Tabellenführung zurückerobert. Mit einer beeindruckenden Serie von zuletzt sieben Siegen in Folge und 41:3 Toren zählt Mettingen wieder zu den Spitzenteams der Liga.

JSG Westerkappeln/Velpe: JSG Westerkappeln/Velpe, die nur durch den Rückzug der JSG Büren/Pye/Halen überhaupt in der Kreisliga A vertreten sind, wurden von Beginn an als Absteiger Nummer 1 gehandelt. Dieser Negativ-Meinung ist die Spielgemeinschaft mit ihren Möglichkeiten bislang aber sehr erfolgreich entgegengetreten. Natürlich kämpft man in jedem Spiel gegen den Abstieg aus der Liga, aber der Mannschaft um Trainer Timo Munsberg ist eine charakterliche und willensstarke Spielweise nicht abzusprechen, dazu merkt man der Mannschaft an, dass sie Spaß hat und jedes Spiel hoch konzentriert angeht. Sie hat sich reingekämpft in die Saison und mittlerweile schon zwei Siege und ein Unentschieden errungen. Drei Mannschaften konnte sie so schon hinter sich lassen, und seitdem Westerkappeln im Besitz eines Kunstrasens ist, wird die Spielgemeinschaft auch sicherlich gut trainiert aus der Winterpause kommen und die Rückrunde ähnlich erfolgreich bestreiten können; eine „Winterlethargie“ wird es in Westerkappeln nicht mehr geben.