Lotte Das letzte Auswärtsspiel des Jahres hat es für die Sportfreunde Lotte noch einmal in sich. Am Samstag geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt beim emsländischen Nachbarn SV Meppen (14 Uhr, Hänsch-Arena).

Beide Mannschaften dürfen sich im Grunde gar keine Niederlage erlauben, wenn sie denn einigermaßen in Ruhe Weihnachten feiern wollen. Der SV Meppen würde im Falle einer Niederlage weiter auf einem direkten Abstiegsplatz bleiben, was man sich im Emsland im zweiten Jahr der 3. Liga gewiss anders vorgestellt hat. Und für die Sportfreunde Lotte würde eine Niederlage den Vorsprung auf die Abstiegsplätze mit derzeit drei Zählern weiter schmelzen lassen. Vor allem aber wollen die Sportfreunde gegen den SV Meppen endlich den ersten Sieg einfahren. Schließlich hat es in der Vorsaison im Hinspiel ein 2:2 und im Rückspiel eine 1:2-Niederlage gegeben. Auch in dieser Saison reichte es im Hinspiel nur zu einem 0:0.

Brisantes Duell

Es steckt also genügend Brisanz in diesem Duell zweier Nachbarn, die sich schon im Hinspiel nichts geschenkt haben. Dabei boten beide Mannschaften den Fans eine kämpferisch starke Leistung, doch auf einen Sieg warteten die SFL-Fans vergebens.

Eine entsprechend packende Begegnung dürfte also auch wieder am Samstag zu erwarten sein. SFL-Flügelspieler Jaroslaw Lindner hofft natürlich auf weitere drei Punkte auf der Habenseite. „Das wäre die Krönung dieses Jahres. In der Form, wie wir uns nach dem Saisonstart immer wieder herangetastet haben, wäre das eine tolle Sache“, so der 30-jährige, der die Entwicklung positiv sieht. „Nach dem schwachen Beginn haben wir uns Woche für Woche weiter stabilisiert. Da geht auch ein großes Lob an unser Trainerteam, dass uns immer wieder gut auf den jeweiligen Gegner vorbereitet“.

Der gebürtige Pole hofft darauf, dass noch einmal alle Reserven mobilisiert werden können. Denn das es auf dem tiefen Boden der emsländischen Arena eine sehr intensive Partie wird, da ist sich der Mann mit der Rückennummer 24 sicher. „Wir haben ja gesehen, wie die Spiele zuletzt liefen. Nicht immer konnten wir über die gesamte Distanz Vollgas geben. Doch wir haben Punkt für Punkt geholt und das ist das entscheidende. Am Saisonende wird abgerechnet und ich bin mir sicher, dass wir dann mehr über die Punktgewinne als über die Punktverluste reden werden“.

Durchschlagskraft gefordert

Vergangene Woche beim 2:2 in Würzburg waren die Sportfreunde Lotte auch mit dem Glück im Bunde, weil man spielerisch doch einiges schuldig geblieben ist. Doch das ist nichts, für das man sich schämen müsse, sagt Lindner. „Außer dem Spitzenreiter Karlsruhe und dem Zweiten Osnabrück herrscht eine große Ausgeglichenheit in der 3. Liga. Kaum einer punktet so konstant wie die Beiden. Daher können auch wir mit dem richtigen Einsatz gegen jeden gewinnen“.

Dazu muss allerdings der Angriff deutlich mehr Durchschlagskraft entwickeln. Auch Lindner steht da als Offensivspieler unter Zugzwang. Schließlich gelang ihm während der gesamten Vorrunde kein einziger Treffer. In seiner Statistik ist bisher lediglich eine Tor-Vorbereitung vermerkt. Die gab es beim überraschenden 3:1-Auswärtssieg in Karlsruhe am 1. September, als er für Maximilian Oesterhelweg den Treffer zum 0:2 vorbereitete.

Im letzten Spiel des Jahres heißt es nun also noch einmal Vollgas zu geben. Nur dann klappt es auch mit dem ersten Pflichtspielsieg gegen den SV Meppen. „Dieses Jahr wollen wir keine Niederlage mehr kassieren“, gibt „Jaro“ Lindner die Richtung vor.