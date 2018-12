Lotte. Wer jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke hat, muss nicht verzweifeln: Selbst in einer kleinen Gemeinde wie Lotte kann man noch fündig werden und nette oder originelle Mitbringsel und Kleinigkeiten für den Gabentisch erstehen. Christiane Telgmann vom Lotter Laden und Sandra Büchner von Schreiben & Schenken in Büren haben gute Tipps für Last-Minute-Geschenke.

Die Chefin vom Lotter Laden empfiehlt Kulinarisches: „Feinkost von der Firma Laux wie Dips, Senf, Pesto“, macht sie Appetit auf Geschenke aus der Küche. Auch Süßes wie besondere Marmeladen und Konfitüren gehöre da zum Angebot, etwa „Winterpflümli“ oder „Großmutters Backapfel“. Wer lieber selbst den Kochlöffel schwingt, freue sich vielleicht über die Kochbuchserie Christmas Cooking in New York, hübsche Kleinigkeiten oder Weihnachtsdekorationsartikel von der Firma Spiegelburg aus Münster.

Ganz vorne an stehe bei ihr aber die Kartenwelt, speziell der Verkauf von Lotter Weihnachtskarten. „Die funktionieren“, sagt Christiane Telgmann und berichtet, dass diese von der Firma Momente aus Melle hergestellt würden. Da sie in ihrem Geschäft auch einen Hermes-Paketshop hat, steht sie jetzt vor Weihnachten unter Volldampf: „Es sind dieses Jahr enorm viele Pakete“, stöhnt sie.

Sandra Büchners Mitarbeiterin Sabine Collatz verkauft derzeit ebenfalls besonders viele dekorative Artikel, aber auch Thermobecher, Tassen und Schilder mit lustigen Sprüchen. „Wir machen viel mit Gutscheinen“, berichtet sie. Zum Thema Last-Minute-Geschenke verweist sie auf die große Buchauswahl und das Sortiment an kleinerem Spielzeug. Ihre Chefin erzählt, dass originelle, dekorative oder leckere Kleinigkeiten wie die mit bunt bedruckten Etiketten versehenen Likörfläschchen, der Zollstock für den Heimwerker-König oder Malbücher für die Kinder oft auf den letzten Drücker als zusätzliches Mitbringsel oder Ergänzung einer schönen Verpackung gekauft werden. Sie zeigt ein gerade für eine Kundin zurechtgemachtes Ensemble aus Papprohrhülle für ein Sekt-Piccolo, weihnachtlichem Deko-Element und Schokoladentafel. Beliebt seien aber auch Duschbad-Tuben mit frechen Sprüchen – Dinge, die die Welt nicht wirklich braucht, aber die das Leben schöner machen eben.

Auch Sandra Büchner muss zwischendurch immer wieder Pakete entgegennehmen, denn sie hat einen DHL-Stützpunkt, und dazu noch Kaffee oder Brötchen verkaufen. Der Laden ist jetzt kurz vor den Feiertagen stark frequentiert: „Gestern haben wir zu viert richtig gut zu tun gehabt“,berichtet sie.

„ Last-Minute-Shopping war gestern“, lässt sich hingegen ein Umfrageergebnis von Deloitte, einem Dienstleistungsunternehmen für die Wirtschaftsbranche, zu den diesjährigen Weihnachtsgeschenke-Trends im Einzelhandel auf den Punkt bringen. Danach haben nämlich 40 Prozent der Deutschen ihre Geschenke schon im November gekauft; 30 Prozent kaufen tatsächlich erst im Dezember; der Rest ist noch früher dran oder schenkt gar nichts. Mit kulinarischen Geschenken, in der Umfrage unter dem Schlagwort „Food und Drinks“, also Essen und Trinken, zusammengefasst, liegen Lotter Kunden übrigens voll im Trend: Präsente wie eine ausgefallene Senf- oder Konfitürensorte oder ein edler Tropfen stehen zusammen mit Süßigkeiten ganz oben auf der deutschlandweiten Hitliste, gefolgt von Geld und Gutscheinen sowie für Kinder Spielzeug und Bücher.

Bei der Frage, welches Geschenk sie sich bevorzugt wünschen, sind die Unterschiede übrigens bei Frauen und Männern gar nicht so groß, wie man vermuten könnte. Süßigkeiten landen bei beiden auf Platz eins. Bei Frauen folgen dann in dieser Reihenfolge Geschenkgutscheine, Kosmetika/Parfüms, Bücher, Geld, Beauty, Schmuck, Food und Drinks, Kleidung/Schuhe und Veranstaltungstickets. Männer nennen Bargeld an zweiter Stelle, gefolgt von Geschenkgutscheinen, Büchern, Food und Drinks, Kosmetika/Parfüms, Kleidung/Schuhen, CDs, DVD/Blue Ray und Games/Gadgets. Die letztgenannten Wünsche offenbaren einen größeren Hang zu technischen Spielereien beim angeblich starken Geschlecht.