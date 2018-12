Matthais Greenslade und Julia von Allwörden-Eberling spielen bei der Soirée im Haus Hehwerth Spanisches und Südamerikanisches. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Zu einer besonderen Reise durch Spanien und Südamerika lädt die Bürgerstiftung Lotte im Haus Hehwerth am Freitag, 22. Februar 2019 ein: Bei einer kulinarisch-musikalischen Soirée spielt das „Duo Cantolegno“ ländertypische Kompositionen. In der Pause runden Tapas und Co die Reiseerlebnisse ab.