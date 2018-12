Westerkappeln. Der SC Halen, Eintracht Mettingen, die U23 der Sportfreunde Lotte und der SC Velpe Süd haben sich für die Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaft am Freitag, 28. Dezember in der Sporthalle Ost in Ibbenbüren qualifiziert. Wie erst kürzlich bekannt wurde, steht die Kreissporthalle, normalerweise der traditionelle Austragungsort, wegen Instandsetzungsarbeiten nicht zur Verfügung. Für den SV Büren und Westfalia Westerkappeln reichte es nicht für die Zwischenrunde.

Der SC Halen hat die Gruppe A in Laggenbeck am vergangenen Samstag souverän mit neun Punkten und nur einem Gegentor gewonnen. Nach einem standesgemäßen 4:0-Auftakterfolg gegen C-Ligist GW Lengerich setzte sich der Tabellenführer der Kreisliga A auch gegen Bezirksligist und Titelverteidiger TuS Recke mit 2:1 durch. Im letzten Gruppenspiel gab es schließlich ein 2:0 gegen Westfalia Westerkappeln. Durch die Niederlage reichte es für die Westfalia trotz guter Leistung nur zu einem Sieg (2:1 gegen GW Lengerich) und somit nicht zur Qualifikation für die Zwischenrunde. Die erreichte A-Ligist Eintracht Mettingen durch einen zweiten Platz in der Gruppe B. Nach einem 0:2 zum Auftakt gegen Bezirksligist Arminia Ibbenbüren setzte sich die Eintracht 1:0 gegen das klassentiefere GW Steinbeck durch und holte im letzten Gruppenspiel beim 1:1 gegen Ligakonkurrent SW Esch den benötigten einen Zähler.

Lottes U23 und Velpe werden Gruppenzweiter

Beim Qualifikationsturnier in Lienen-Kattenvenne am vergangenen Sonntag zog die U23 der Sportfreunde Lotte als Zweiter der Gruppe B hinter dem SC Hörstel ebenfalls in die Zwischenrunde ein. Gegen den klassenhöheren Gruppensieger gab es zum Auftakt eine 2:4-Niederlage, die verbleibenden Duelle gewann der aktuelle Dritte der Kreisliga B2 dann gegen B1-Ligist Bevergern (4:0) und Ligakonkurrent Leeden-Ledde (1:0). Auch der SC Velpe Süd, aktuell Vierter der Kreisliga B2, buchte als Zweiter der Gruppe D die Zwischenrunde. Da die Mannschaft in die einzige Dreiergruppe gelost wurde, reichte bereits ein Sieg für das Weiterkommen. Dieser fiel mit 6:1 gegen A-Ligist Dreierwalde überraschend deutlich aus. Die 1:2-Niederlage gegen Bezirksligist Preußen Lengerich hatte somit keine Auswirkungen. Das Vorrundenaus ereilte dagegen A-Ligist SV Büren. Die Mannen um Trainer Marcel Czichowski spielten zum Auftakt 2:2 gegen Ligakonkurrent BSV Brochterbeck. Im zweiten Spiel unterlagen die Bürener Bezirksligist Teuto Riesenbeck nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung noch mit 2:4 und auch das abschließende Kräftemessen mit dem TGK Tecklenburg ging mit 1:2 verloren.

Halen, Lottes U23 und Velpe in einer Gruppe

Damit kommt es in der Zwischenrunde am 28. Dezember in der Sporthalle Ost in Ibbenbüren zu folgenden Gruppeneinteilungen. In der Gruppe B, in der nur A-Ligsten spielen, misst sich Eintracht Mettingen ab 18 Uhr mit dem SC Hörstel, BSV Brochterbeck und SV Halverde. In der Gruppe D treffen ab 20.30 Uhr der SC Halen, die U23 der Sportfreunde Lotte, der SC Velpe Süd und Bezirksligist SV Ibbenbüren aufeinander. Ein Spiel dauert zehn Minuten, die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Endrunde an gleicher Stelle am Samstag, 29. Dezember ab 18.30 Uhr, in der die besten acht Teams den Hallenkreismeister ermitteln.