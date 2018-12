Lotte Eine Ära ganz besonderer Ehrenamtlichkeit in der Lotter Jugendarbeit neigt sich mit der bevorstehenden Weihnachtspause dem Ende entgegen. Philipp Meyer, der „Herr des Kickers“ , hört nach fast neun Jahren auf. Das gab der Jugendtreff in einer Pressemitteilung bekannt.

Der ehemalige Bürener, mittlerweile in Mettingen lebend, verabschiedete sich beim traditionellen Weihnachtskegeln in den Wersener Ratsstuben von seinen „Kollegen“. Die vergangenen neun Jahre hätte er sehr gerne die Jugendarbeit unterstützt und würde zuweilen durchaus auf Anfrage für die eine oder andere Aktivität weiter zur Verfügung stehen. Schluss, sei jetzt mit 4-5 Tagen der Ehrenamtlichkeit in der Jugendarbeit und „eine Veränderung würde sich nun anbieten“, so Meyer.

Beim Wintergrillen des „Sit In“ am 19. Dezember wird er sich noch einmal an den Grill stellen, bevor er sich dann am 20. Dezember im Westerkappelner „JoyZ“ auch dort verabschiedet. pm