Lotte. Sechs Projekte von Bürgern, Initiativen und Organisationen aus dem Tecklenburger Land, darunter der Bürgerpark in Büren, dürften im kommenden Jahr Aufwind bekommen. Denn sie profitieren vom Förderprogramm „Fit für die Zukunft“ der Stadtwerke Tecklenburger Land.

Lotte/Tecklenburger Land In diesem Jahr hatten die Menschen der Region Gelegenheit, Projekte aus den sieben Stadtwerke-Kommunen vorzuschlagen, die im Sinne des Umweltschutzes und der Energiewende oder zum Wohle der Allgemeinheit zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen. Die Stadtwerke Tecklenburger Land haben je Stadtwerke-Kommune ein Projekt ausgewählt. Die Projektträger erhalten jeweils 2000 Euro aus dem Förderprogramm.

„Bei der Auswahl der vorgeschlagenen Projekte haben wir darauf geachtet, dass möglichst viele Menschen von der Maßnahme profitieren“, erklärt Stadtwerke-Vertriebsleiter Marcus Rüdiger. Die Ergebnisse eines vorangegangenen Online-Votings der Stadtwerke Tecklenburger Land sind in die Entscheidung über die Mittelvergabe mit eingeflossen.

Um Aufklärungsarbeit im Sinne der Umwelt geht es beim zweiten Lotter Gartenmarkt. Im Frühjahr wird es im Bürgerpark Büren eine Veranstaltung von Vereinen, Unternehmen, Institutionen und Bürgern rund um den Arten- und Klimaschutz geben. In Recke geht es um den sparsamen Einsatz von Energie. Der Reit- und Fahrverein stellt die Lichtanlage in der Reithalle auf LED-Beleuchtung um.

Mettingen lässt die Fördermittel in ein Bildungsprojekt der Fördervereine der Paul-Gerhardt- und der Ludgeri-Schule fließen. Für beide Schulen steht eine Sanierung an. Begleitend dazu wollen die Fördervereine Angebote schaffen, die sich mit einem nachhaltigen Umgang mit Wärme, Strom und Wasser beschäftigen.

In der Stadt Hörstel fließt die Fördersumme in die Neugestaltung des Spielplatzes am Tennisheim Bevergern. In Hopsten profitieren die Kinder und Jugendlichen der Pfarrgemeinde St. Georg von den Stadtwerke-Fördermitteln. Mit ihnen soll eine Küchenzeile für die geplanten Kinder- und Jugendräume im Küsterhaus angeschafft werden. Träger ist die katholische Gemeinde St. Georg.

Auch das Team der Stadtbücherei Ibbenbüren darf sich freuen. Mit dem Fördergeld können spezielle Medienboxen für Kinder in Kindertageseinrichtungen sowie Grundschulen angeschafft werden.

Die Fördermittel werden nach Angaben der Stadtwerke in den kommenden Monaten an die einzelnen Projektträger vergeben. pm