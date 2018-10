Lotte/Tecklenburger Land. Für junge Menschen, die ihre Gemeinde verändern, mitgestalten, mitentscheiden und wirklich etwas bewirken wollen,gibt es das Projekt „Provinzhelden“. Darauf macht Mirko Harmel, Jugendpfleger und Sozialarbeiter in den Jugendtreffs Büren, Velpe und Brochterbeck, aufmerksam.

In seiner Pressemitteilung teilt Harmel mit, dass dieses Projekt des Kreises Steinfurt unter der Schirmherrschaft des Kreisjugendpflegers Ludger Vorndieck steht und von den Leaderregionen Leaderregionen LAG Steinfurter Land und LAG Tecklenburger Land finanziell unterstützt wird.

Für die praktische Umsetzung ist Felix van Beuse verantwortlich. Tatkräftige Unterstützung leisten dabei die Künstlerin Miss Miri und Mirko Harmel selbst. Bereits in der Vergangenheit haben sie zusammen unter „Rap and Act“ Musikvideos und andere Clips zusammen mit Jugendlichen aufgenommen. „Daraus hat sich eine Gruppe herauskristallisiert, die sich nun sehr aktiv an weiteren Videoclips zum Thema Provinzhelden beteiligt“, schreibt Harmel.

Dabei seien bisher tolle QVC-Werbevideos, Nachrichtensendungen und Kurzfilme entstanden. „Ganz vorne dabei und voller Elan sind Luna Brinkmann, Leon Wenker, Sami Geringhoff, Veronika Kashina und Philip Roloff“, berichtet er. Sie bildeten zurzeit den Kern von Jugendlichen, die das Projekt Provinzhelden voranbringen und bekannt machen möchten.

Nun liegt es an den anderen, möglichst zahlreichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kreis Steinfurt im Alter von 16 bis 22 Jahren, sich an dem Projekt „Provinzhelden“ zu beteiligen und möglicherweise einer zu werden. Anmeldeschluss ist der 30. Oktober.

Infos und die bereits abgedrehten Videos finden Interessierte in den Jugendzentren, Rathäusern und online auf den Seiten www.provinzhelden.info, www.facebook.com/rapandact und www.youtube.com/rapandact.