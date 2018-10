Lotte. Nach einem relativ ruhigen Geschäftsjahr nimmt sich der Verein „Wir für Osterberg“ zukünftig wieder verstärkt Themen des Lotter Ortsteils vor – aktiv und als organisierende Zuhörer.

Der Vorsitzende Björn Fortmeyer berichtete aus dem Lotter IKEK (Integrales Kommunales Entwicklungs-Konzept), dass er, auch motiviert durch die beschriebenen Fördermöglichkeiten, einen Antrag eingereicht habe für den Bau eines Bürgerradwegs von Osterberg nach Alt-Lotte. „Als Beispiel in Osterberg gilt der Münsterplatz als Projekt, das aus der Bürgerschaft heraus unterstützt wurde und damit schneller und teils unbürokratischer als ohne die Hilfe umgesetzt werden konnte“, verglich Fortmeyer.

Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Rainer Lammers sei er zu der Erkenntnis gekommen, dass es wohl kein Bürgerradweg werde, erklärte der Vorsitzende. „Die Strecke ist zu lang und es gibt Bauliches, das nicht für Bürger durchführbar ist. Daher soll der Bau vergeben werden. Wann ist nicht klar, denn es entstehen hohe Kosten. Hand- und Spanndienste in gewissem Ausmaß kann der Verein wohl einbringen. Sicher ist nicht nur aus Sicht der Osterberger: Der Radweg ist gewollt“, betonte Fortmeyer.

Historienabende geplant

Des Weiteren wird sich der Verein darum kümmern, die Historie des Klosters durch Vorträge zu präsentieren und das Archiv dazu aufzuarbeiten. „Ich stelle mit vor, dass wir Historienabende ausrichten, an denen sich Interessierte informieren können“, blickte Fortmeyer in die nahe Zukunft.

Auch berichtete er über die Vereinsarbeit, zu der gehörte, dass Mitglieder sich bei der Pflanzaktion „Lotte blüht auf“ beteiligt und – wie sich der Verein verpflichtet hat – den Münsterplatz gepflegt haben. Hilfreich sei da die Unterstützung des Servicebetriebes gewesen, die die Fläche gekehrt habe, betonte Fortmeyer. Dieter Paesler stimmte der guten Zusammenarbeit zu: „Das hat hundertprozentig geklappt, so wie es immer funktioniert.“

Trotz dieser Hilfestellung hatten die Ehrenamtlichen noch genug zu tun, die Fugen des Pflasters in den Ecken zu säubern. Daher dankte Björn Fortmeyer allen, „die sich um die Reinigung und Beetpflege am Münsterplatz kümmern.“

Gabriele Herr berichtete über ein Kassenplus, was den geringen Ausgaben geschuldet war. Folglich war die Entlastung des Vorstandes, zu dem auch Schriftführer Burkhard Herr zählt, reine Formsache.

Als Vereinsvertreter bei offiziellen Anlässen kann der Verein auf die Hilfe von Siegfried Schirmbeck, Gründungsmitglied und ehemaliger Vorsitzender, zählen.

Herbsteinsatz am 27. Oktober

Die Platz- und Hopfengartenpflege soll zukünftig drei Mal im Jahr – März, Juni, September/Oktober – erfolgen, möglichst kombiniert mit der Beetpflege. Dazu legte Björn Fortmeyer einen Plan vor. „Weil es in Osterberg einige Doppelmitgliedschaften bei uns und im Schützenverein gibt, sollten wir uns mit dessen Terminen abstimmen, damit die Arbeit für jeden überschaubar bleibt“, schlug Fortmeyer vor. So wird es geschehen. Der Herbsteinsatz von „Wir für Osterberg“, bei dem der Vorstand auf zahlreiche gut gelaunte Helfer mit Gartenausrüstung setzte, ist am Samstag, 27. Oktober, 10 Uhr.