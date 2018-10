Gute Stimmung herrschte beim Oktoberfest der Awo Wersen an den Tischen der Elly-Heuss-Begegungsstätte in Büren. Foto: Olaf Wienbrack

Lotte Das traditionelle Oktoberfest des Awo-Ortsvereins Wersen fand am Sonnabend in der Elly-Heuss-Begegnungsstätte in Büren statt. Rund 40 Mitglieder wollten am Vorabend der bayerischen Landtagswahl ein wenig Haxnduft schnuppern.