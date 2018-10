Lotte. In der Kreisliga A hat der SC Halen durch ein 3:0 über Schlusslicht Eintracht Mettingen II den Anschluss an Tabellenführer Hörstel gehalten. Je einen Zähler gab es für Eintracht Mettingen und den SV Büren.

SC Halen - Eintracht Mettingen II 3:0 (0:0)

Mettingen war in Halbzeit eins das bessere Team und hätte zur Pause durchaus vorne liegen können. Halens Keeper Maximilian Gregor bewahrte den Favoriten bei einem Konter schon nach einer Viertelstunde im „Eins gegen Eins“ gegen Alexander Schoppe vor dem Rückstand. Julian Michel hatte wenig später eine weitere gute Möglichkeit für den Außenseiter. Nach einer halben Stunde lag der Ball dann im Netz der Hausherren. Es war aber nicht die verdiente Führung, denn der Unparteiische hatte auf Abseits entschieden. So blieb es zur Halbzeit beim für Halen glücklichen 0:0. Im zweiten Spielabschnitt wurde es aus Sicht der Halener besser, die sich vor der Pause zahlreiche Ballverluste geleistet hatten. Für das Führungstor brauchte es aber die Unterstützung der Gäste, die die Kugel bei einem Rettungsversuch über die eigene Torlinie bugsierten (53.). Bei einer besseren Absprache zwischen Torwart und Verteidiger wäre das Gegentor aber durchaus zu verhindern gewesen. In der 64. Minute war Konstantin Worch am zweiten Pfosten zur Stelle und besorgte das 2:0. Auf dieselbe Weise markierte er auch den dritten Treffer für die Schwarz-Weißen (60.). Mettingen brach trotz der Rückschläge nicht ein und spielte weiter nach vorne, zu einem Tor reichte es aber nicht.

Ibbenbürener Spvg. II - Eintracht Mettingen 0:0

Mettingen war das spielbestimmende Team, machte aber nichts aus den sich bietenden Gelegenheiten. Bei der Doppelchance scheiterten Marius Moormann und Florian Lagemann am Torwart der Gastgeber (31.). Auch bei einer Einzelleistung Lagemanns nach der Pause rettete wieder der Keeper. Da Mettingens Schlussmann Daniel Pelzel sich im Eins-gegen-eins ebenfalls nicht überwinden ließ (80.), fielen keine Tore.

Brukteria Dreierwalde - SV Büren 3:3 (1:1)

Bürens Andi Nagavci, der zuvor von Kai Hartmann in Szene gesetzt worden war, überlistete Dreierwaldes Schlussmann nach einer Einzelleistung mit einem Schuss ins kurze Eck (24.). Nach einem Ballverlust der Gäste fiel der Ausgleich (32.). Nachdem Leon Mordovski die Kugel zunächst gut mitgenommen und dann zwischen zwei Verteidigern hindurchgesteckt hatte, erzielte Luca Riehemann mit einem Schuss in den Winkel das 2:1 für Büren (52.) und ließ nach Vorlage von Nicholas Imsiepen den dritten Treffer folgen (60.). Büren verpasste es in der Folge, den Sack zuzumachen, scheiterte bei einer Dreifachchance gleich zweimal am Aluminium und erzielte obendrein ein Abseitstor. So rettete Dreierwalde durch zwei direkte Freistöße (79. und 87.) doch noch einen Punkt.