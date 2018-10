Westerkappeln. In der Kreisliga B1 hat Westfalia Westerkappeln (2:1 bei Cheruskia Laggenbeck II) die Spitze verteidigt. Zudem beendete Aufsteiger SF Lotte III durch ein 4:1 in Schale seine Niederlagenserie. In der Kreisliga B2 gab es Auswärtssiege für Lottes U23 und Westerkappelns Reserve, während Velpe Süd nach 0:3-Rückstand beim VfL Ladbergen ein 3:3 rettete.

Kreisliga B1

Cheruskia Laggenbeck II - Westfalia Westerkappeln 1:2 (1:1)

Nach einer halben Stunde brachte Pascal Klabisch die Gäste in Führung, Till Schoenfeld hatte die Aktion mit einem schönen Pass über die Verteidigung eingeleitet. Sekunden vor den Pausentee glichen die Hausherren nach einem Befreiungsschlag aus, bei dem sich ein Wersterkappelner Abwehrspieler verschätzte. Nachdem Westfalia-Keeper Andreas Markwart stark parierte (75.), brachte Torjäger Max Koslow den Gästen nach einem 40-Meter-Pass von Torben Maneke mit einem gekonnten Lupfer acht Minuten darauf die drei Punkte.

SC Halen II - Teuto Riesenbeck IV 1:5 (1:1)

Den ersten Treffer der Partie erzielte Halens Sebastian Wolf mit einem Abstauber, nachdem Ansgar Lütke-Glanemann einen Freistoß an die Lattenunterkante gesetzt hatte (12.). Riesenbeck schaffte zehn Minuten vor der Pause nach einer zu kurzen Rückgabe den Ausgleich. In der zweiten Spielhälfte wurde deutlich, warum die Gäste, die in der 50., 66., 72. und 83./Foulelfmeter ihre weiteren Tore erzielten, aktuell der beste Aufsteiger sind.

Germania Schale - SF Lotte III 1:4 (0:4)

Anzeige Anzeige

Die Mannen um Trainer Philip Jarczyk gingen von Beginn an engagiert zu Werke, zudem verliehen die drei Akteure aus den Alten Herren dem Aufsteiger die zuletzt vermisste Stabilität. Lotte legte eine furiose erste Halbzeit mit Doppelpacks von Ralph Bode (3. und 43.) und Pascal Jarczyk (22. und 35.) hin, der bei seinem zweiten Tor einen Eckball direkt verwandelte. In Durchgang zwei verwalteten die Blau-Weißen das Ergebnis, mussten aber per Strafstoß aber noch das Gegentor hinnehmen (80.).

Kreisliga B2

VfL Ladbergen II - SC Velpe Süd 3:3 (3:0)

Als gerade der Eindruck entstand, dass die Gäste Oberwasser bekommen würden, leisteten sie sich einen folgenschweren Ballverlust an der eigenen Eckfahne, der zum ersten Gegentor führte (36.). Zwei Minuten später fuhren die Hausherren nach einem individuellen Patzer der Velper einen Konter, der das 2:0 brachte und auch beim dritten Gegentor halfen die Gäste mit einem Stockfehler mit (43.). In der 60. Minute jubelten dann erstmals die Veilchen. Markus Hinterberg kam in der Mitte an eine Hereingabe nicht ganz heran, den Rest erledigte Jens Heckmann. Fünf Minuten später führte Velpe einen Freistoß schnell aus auf Hinterberg, der vor dem Tor die Nerven behielt. In der 76. Minute köpfte Robin Thörener nach einem Eckball das aufgrund der zweiten Hälfte verdiente 3:3.

Preußen Lengerich II - SF Lotte U23 2:3 (1:1)

Dennis Kleingünther brachte die Sportfreunde nach Flanke von Krystian Gajaszek früh auf Kurs (11.). Mit dem ersten Angriff glichen die Preußen aus, auch weil bei den Gästen die Zuteilung fehlte (29.). Zwei Minuten nach der Pause gab es durch eine sehenswerte Direktabnahme in den Winkel nach einer zu kurzer Kopfballabwehr die kalte Dusche für Lotte. Der Vorsprung der Lengericher hielt aber nur kurz, denn Benjamin Dixon egalisierte per Foulelfmeter (52.). Lotte blieb auch danach am Drücker und legte durch Alexander Meyer aus spitzem Winkel mit Hilfe des Innenpfostens wieder vor (62.). Danach gab es keine nennenswerten Chancen mehr, aber noch zwei Rote Karten für die Preußen (85.) und nach Spielschluss.

Teuto Riesenbeck II - SV Büren II 2:1 (1:1)

Nach einem langen Ball, bei dem sich ein Gäste-Verteidiger zunächst verschätzte und dann auch noch die Kugel verfehlte, ging Teuto in Führung (12.). Oliver Lingemann egalisierte nach einer starken Einzelleistung mit einem Schuss ins lange Eck (21.). Als vieles auf eine gerechte Punkteteilung deutete, verwertete Riesenbeck in der 88. Minute einen Freistoß per Kopf zum Sieg. In der Nachspielzeit sah Bürens Michael Recker zudem die Ampelkarte.

TuS Recke III - Westfalia Westerkappeln II 1:2 (1:2)

Viktor Wolf brachte die Westfalia mit einem Doppelpack (10. und 35.) auf die Siegerstraße. Fünf Minuten später brachte ein Torwartfehler Recke überraschend wieder heran. In Halbzeit zwei konnte keines der Teams seine Chancen nutzen, sodass es beim letztlich verdienten Auswärtssieg blieb.