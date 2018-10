vis Lotte. Zum siebten Mal hat die Familie Urban die Gegend rund um Osterberg mit einem zünftigen Oktoberfest vor Ort erfreut.

„Heute ist der Tag zum Tanzen“, sagt Jens Urban, der Sohn von Wirt Manfred Urban. Für feurige Stimmung sorgte die Band „Bergvagabunden“, die dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Osterberger Oktoberfest auftrat. Elmar Wiesenmüller, Nora Reder und Michael Kuhl ließen mit ihren Rhythmen niemanden stillsitzen. Erst wurde geschunkelt; aber schon nach einigen einheizenden Liedern stürmten die ersten Paare die Tanzfläche. Kein Wunder, denn zu dem Repertoire der Band gehörte alles, was ein Wiesnherz begehrt: vom Walzer über Diskofox bis englischen Evergreens.

Holländer feiern mit

Mit zum Feiern im blau-weiß geschmückten Zelt gekommen war die „Noorkerländer Kapel“ aus Hengelo, die am Sonntag bereits zum dritten Mal auf dem Oktoberfest der Urbans ihren Auftritt hatte. „Wir spielen mehr in der Gegend als bei uns in Hengelo“, erzählt Peter Brok, einer der 20 Mitglieder der Band. Den Besuchern des Weinfestes in Tecklenburg düften sie zumindest auf keinen Fall fremd sein.

„Die meisten Gäste stammen aus der Gegend: Hasbergen, Gaste, Lotte, Velpe. Man kennt sich. Ich kann über jeden eine Geschichten erzählen“, sagt Jens Urban und betonte: „Wir freuen uns, das ist ein voller Erfolg!“

Zwischen 18 und 98

Während der Sonntag eher der ruhigere Teil des Festes sein sollte, „etwas für die Älteren, ein schöner Frühschoppen mit Kaffee“, lag das Alter der Gäste am Samstagabend zwischen 18 und 98 Jahren. Trachtenhemden, Lederhosen und hübsche Dirndlkleider verwandelten das Zelt in eine bayersche Wiesn -Idylle. Conny aus Berlin kam schon zum dritten Mal hintereinander ihre gleichnamige Freundin aus Lotte besuchen – und gleichzeitig das Fest. „Der Grund des Besuches ist meine Freundin, aber wir kommen auch immer hierhin“, erzählt sie. Ihre Nachnamen wollen beide nicht verraten.

Auch wenn der Spaß groß war, hatten die Veranstalter für eventuelle Unannehmlichkeiten vorgesorgt. Ein Team des Roten Kreuzes stand seit Anfang des Events für alle Fälle vor dem Zelt bereit. Das Team eines Sicherheitsdienstes sollte um 23 Uhr eintreffen.

Familiär organisiert

Das Fest bei den Urbans ist rein familiär organisiert und von Freunden unterstützt. Die Familie ist seit 1965 ortsansässig und führt die Gaststätte „zum Brook“ in dritter Generation. „Die Leute, die hier sind, kennt man noch aus der Bäckerei in der Gartenstraße, die seit zehn Jahren geschlossen ist. Jetzt kommen sie zu der Gaststätte“, so Jens Urban.

Auf die Frage, ob auch das nächste Jahr ein Stückchen Bayern nach Lotte gebracht wird, antwortet Urban locker: „Wir lassen das Wochenende Revue passieren und entscheiden uns danach.“