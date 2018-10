Es staute sich auf der A30. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Nach einem Unfall mit einem Lkw am Donnerstag ist die Autobahn-Ausfahrt Lotte auf der A30 in Richtung Niederlande nach neunstündiger Sperrung inzwischen wieder frei. Auch in Fahrtrichtung Osnabrück war es zu einem Unfall gekommen. Daran waren drei Autos beteiligt.