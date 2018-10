Lotte. Nun haben auch die Gemeinden Lotte und Westerkappeln zertifizierte Premiumwanderwege. Am 7. Oktober wurden Bürgermeister Rainer Lammers und seiner Westerkappelner Amtskollegin Annette Große-Heitneyer die Urkunden von dem Deutschen Wanderinstitut überreicht.

Wie die Gemeinde Lotte in ihrer Pressemitteilung hervorhebt, haben beide Gemeinden gemeinsam mit dem Verband Tecklenburger Land Tourismus in der Vergangenheit intensiv an der Herrichtung von Premiumwanderwegen gearbeitet: den sogenannten Teutoschleifen beziehungsweise Teutoschleifchen.

„Die Rundwanderwege erschließen die Landschaft des Tecklenburger Landes für Genusswanderer und bieten erlebnisreiche Wege mit überschaubarer Tourenlänge, unberührter Natur sowie Bewegung in guter Luft“, wirbt die Gemeinde dafür, diese Wege unter die Sohlen der Wanderschuhe zu nehmen.

Sloopsteeener Seerunde

Die „Sloopsteener Seerunde“ ist die einzige Teutoschleife, die dieses Jahr neu ins Programm kam und sowohl auf Lotter, als auch Westerkappelner Gebiet verläuft. Der etwa acht Kilometer lange Rundwanderweg startet an den Sloopsteinen in Wersen und führt alle interessierten Wanderer an dem Megalithgrab vorbei durch traumhafte Waldpassagen hin zum Niedringhaussee.

Teutoschleifchen „Schachselwiesen“

Das Teutoschleifchen „Schachselwiesen“ auf Westerkappelner Gebiet bietet eine Mischung aus Kanal-, Wald- und Wiesenpassagen. Der etwa 6,5 km lange Spazierwanderweg startet am Campingplatz Weißes Moor und führt zu den Schachselwiesen am gleichnamigen Berg.

Das Tecklenburger Land als nördlichste Premium-Wanderregion Deutschlands kann somit acht Teutoschleifen, acht kürzere Teutoschleifchen und eine Teutostadtschleife aufweisen.

Letztere wurde kürzlich in Tecklenburg mit Wanderpabst Manuel Andrack offiziell eröffnet und ist erst der zwiete Stadtspazierweg in ganz Deutschland (wir berichteten).

Weitere Infos und Bilder gibt es im Internet unter www.teutoschleifen.de. Hier kann auch der neue Katalog mit weiteren Informationen zu den einzelnen Routen bestellt werden.