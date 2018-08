Halens Björn Jansson (links) behauptet den Ball gegen seinen Gegenspieler von der Ibbenbürener Spvg. II, die das Aufsteigerduell mit 3:1 für sich entschied. Foto: Rolf Grundke

Lotte Der SC Halen ist mit einer Niederlage in die neue Saison in der Kreisliga A gestartet. Der Liganeuling verlor in einer vorgezogenen Partie am vergangenen Donnerstag gegen Mitaufsteiger Ibbenbürener Spvg. II mit 1:3 (0:1).