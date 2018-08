Der gelernte Koch Mesut Can hat an der Bahnhofstraße einLokal (nicht nur) für Sportfans eröffnet. Foto: Carsten Richter

Lotte In Lotte ist die „SKY 49 Café & SportsBar“ an den Start gegangen. Im Lokal an der Bahnhofstraße 4 kann man auch die Punktspiele der Sportfreunde Lotte live auf einer Großbildleinwand sehen. Das Lokal hat der Osnabrücker Mesut Can übernommen.