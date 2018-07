Lotte/Osnabrück. Der Stromausfall, den etliche Leser aus Büren am Donnerstagabend auf Facebook meldeten, war nach Auskunft von Stadtwerke-Pressesprecherin Nicole Seifert auf zwei Kabelfehler im Umspannwerk zurückzuführen.

In der Gruppe „Lotte und wir in 49504“ häuften sich zwischen 20 und 21 Uhr die Postings. Ein Leser informierte die Redaktion auch per E-Mail, dass von 19.50 bis etwa 21 Uhr in Büren großflächig der Strom ausgefallen war und im angrenzenden Osnabrück-Eversburg zumindest in Teilen, nämlich an der Landwehrstraße und der Straße Die Eversburg.

Das bestätigte Nicole Seifert auf unsere Nachfrage am Freitag: „Betroffen waren rund 200 Haushalte in Osnabrück und rund 1300 Haushalte im Bereich Lotte-Büren. Die Störung in Osnabrück war gegen 20.40 Uhr behoben, in Lotte-Büren gegen 21.15 Uhr“, teilte die Stadtwerke-Sprecherin mit.