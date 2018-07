Lotte . Am Freitagnachmittag präsentiert sich die neue Mannschaft der Sportfreunde Lotte erstmals im Frimo-Stadion ihren Fans. Neben dem Testspiel gegen den niederländischen Topclub Heracles Almelo steht die offizielle Saisoneröffnungsfeier ins Haus.

Bereits um 13 Uhr öffnen die Stadiontore, ehe um 16 Uhr der Anpfiff gegen Heracles Almelo ertönt. Die Verantwortlichen haben sich alle Mühe gegeben, ein attraktives Programm für die Fans auf die Beine zu stellen. Zudem ist wie beim Testspiel der Eintritt frei. „Viele Vereine veranstalten bereits so eine Saisoneröffnung. Das haben wir vernommen und wollen das nun auch unseren eigenen Zuschauern bieten“, sagt der 1. Vorsitzende Hans-Ulrich Saatkamp.

Neues Trikot wird vorgestellt

Viele Aktionen werden geboten, um die Anhänger auf die neue Saison einzustimmen. So wird das neue Trikot vorgestellt, mit dem die Mannschaft künftig in der dritten Liga auf Punktejagd gehen wird. Außerdem konnte das Puma-Mobil gewonnen werden, dass direkt am Stadion vorfahren und mit vielerlei Aktionen aufwarten kann. Auch die SFL-Fans werden mit einem Stand vertreten sein, wo sie sich vorstellen möchten und nach Möglichkeit auch neue Anhänger gewinnen wollen. Für weitere Abwechslung sorgen die Lotte Juniors. Diese präsentieren ihre Ballkünste beim Dribbelparcours und mit einem Speedcheck, wo die Geschwindigkeit des Schusses auf eine Torwand gemessen wird. Auch an die kleinsten Besucher wurde gedacht. Für sie ist ein Malwettbewerb organisiert worden. Für die weiblichen Fans wird es eine Modenschau geben und zum fröhlichen Mitsingen animiert der Sänger und Musikproduzent Bastian Fabick, der die SFL-Hymne anstimmen wird.

Bei einer Tombola können zudem wertvolle Preise gewonnen werden. So sind beispielsweise drei brandneue SFL-Trikots in der Verlosung und warten auf ihre Gewinner. Außerdem gibt es eine Autogrammstunde mit den SFL-Profis sowie Interviews mit den Akteuren, um vor allem auch die Neuzugänge dem Publikum bekannt zu machen. Diese stehen dann auch allen für Fotos zur Verfügung. Eintrittskarten und Fanartikel können erworben werden.

Auf die neue Saison einstimmen

Neben Bratwurst, Pommes Frites und Getränken dürfte selbst gebackener Kuchen bei der Saisoneröffnungsfeier für reichlich Anklang sorgen. Die Sportfreunde Lotte haben somit eine neuartige und mit viel Leben gefüllte Party organisiert. „Das soll eine runde Sache werden und alle auf die neue Saison einstimmen, die mit Gegnern wie dem TSV 1860 München, dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig noch attraktiver wird“, freut sich Saatkamp.