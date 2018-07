Edeka-Markt Krasniqi schließt am 18. August MEC öffnen

Ladenbetreiber Mentor Krasniqi und seine Angestellten Margot Berling und Beate Große-Kohlbrecher vor dem Edeka-Markt in Büren. Foto: Erna Berg

Lotte. Alle Gerüchte haben nun ein Ende. Was Kunden schon vermutet, befürchtet oder gewusst haben, der Edeka-Markt Krasniqi an der Landwehrstraße in Büren schließt im August 2018.