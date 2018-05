Lotte. „Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“, heißt es unter Wissenschaftlern und Politikern oft flapsig. Doch aus der im März vorgestellten Kriminalitätsstatistik lässt sich für die Gemeinde Lotte durchaus einiges ablesen und vielleicht die eine oder andere Konsequenz für den ganz persönlichen Beitrag zu mehr Sicherheit ziehen.

Die meisten Leute glauben, dass Einbrecher in tiefster Nacht und vorwiegend in der Urlaubszeitkommen. Also zum Beispiel jetzt in den Pfingstferien, wenn die Hausbewohner verreist sind. Doch das ist so nicht richtig, wie die Zahlen zeigen: Ein Großteil der Wohnungseinbrüche findet laut Statistik nämlich tagsüber statt. Oft sogar dann, wenn die Bewohner „nur mal kurz“ weg sind.

Eindruck von Anwesenheit schreckt ab

Wer dann das Licht oder das Radio anlässt, kann damit den Eindruck erwecken, dass jemand Zuhause ist und so Langfinger abschrecken. „Der Täter sucht sich normalerweise ein unbewohnt wirkendes Haus aus, weil er nicht gestört werden will“, weiß Bezirkspolizeibeamter Horst Hakmann, zuständig für Alt-Lotte und Westerkappeln. Grundsätzlich sollten Bewohner im Erdgeschoss und im ersten Stock vor jedem Verlassen der Wohnung die Fenster komplett schließen und die Wohnungstür abschließen statt sie einfach nur zuzuziehen.

Aufklärungsquote steigt

Die Statistik für 2017 wies für Lotte insgesamt 254 Diebstähle aus, davon 56 Einbrüche, die Hälfte davon wiederum Wohnungseinbrüche. Die Zahl der Diebstähle aus Wohnungen ging laut Polizei gegenüber dem Vorjahr zurück; gleichzeitig stieg die Zahl der einfachen Diebstähle an. Die Aufklärungsquote bei den Wohnungseinbrüchen betrug 2017 20,06 Prozent gegenüber 18,16 Prozent im Jahr davor.

Lage zieht überregional operierende Täter an

Nach Zahlen aus dem ersten Quartal 2018 „zeichnet sich ab, dass dieser Trend sich fortsetzt“, sagte Reiner Schöttler, Sprecher der Kreispolizeibehörde Steinfurt, auf Nachfrage. Die Zahl der Wohnungseinbrüche sei weiterhin rückläufig, die Aufklärungsquote steige – und zwar im gesamten Kreis Steinfurt, auch in Lotte. Dass hier Einbruchdiebstähle besonders häufig sind, hänge mit der Lage der Gemeinde – Autobahn- und Stadtnähe – zusammen. Sie ziehe vor alle überregional tätige Bandentäter an, die mit ihrer Beute schnell wieder verschwinden können.

Trio suchte Lotte mehrfach heim

Ein solches bundesweit operierendes Einbrechertrio, das im vergangenen Jahr auch in Lotte mehrfach auf Tour war und allein hier aus acht Häusern Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von 60000 Euro erbeutet hatte, wurde im Januar dieses Jahres vom Landgericht Münster zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Auf die Schliche gekommen war die Polizei den Tätern über ihre Mobiltelefone: Sie hatten sich in Lotter Funkzellen über ihre Handys miteinander verständigt.

Einbruchszahlen rückläufig

Den rückläufigen Trend bei den Einbruchdiebstählen führt die Polizei zum einen darauf zurück, dass ihre Präventionsarbeit allmählich erste Früchte trägt. Zum anderen setze man auf die Aufmerksamkeit der Bürger: „Wir überprüfen lieber einmal mehr als zu wenig“, wirbt Schöttler dafür, sich bei verdächtigen Beobachtungen in der Nachbarschaft nicht zu scheuen, die Polizei (110) anzurufen.

Anzeige Anzeige

Wohnung sichern, aufmerksam sein, Polizei rufen

Die Prävention ist vielfältig: Das 2005 in Münster gegründete Netzwerk „Zuhause sicher“ aus Polizeibehörden, Kommunen, Handwerk, Architekten und Unternehmen der Versicherungswirtschaft arbeitet an einer Verbesserung des Einbruch- und Brandschutzes. Präventionsfachleute der Polizei gehen zusammen mit dem örtlich zuständigen Bezirkspolizisten, dort, wo es Vorfälle gab, zeitnah auf Streife. Im November 2017 fand in Emsdetten eine Einbruchsschutzmesse statt, und seit Oktober letzten Jahres läuft die landesweite Kampagne „Riegel vor. Sicher ist sicherer“: Darin gibt die Polizei Tipps, wie sich jeder Bürger vor Einbrüchen schützen kann. Kern der Kampagne ist die dreifache Regel gegen Einbrecher: Wohnung sichern, aufmerksam sein, Polizei via 110 rufen.

Kultur des Hinsehens und Handelns

„Gute Riegel vor Fenstern und Türen führen häufig dazu, dass Täter ihre Einbrüche schon frühzeitig abbrechen. Einbrecher wollen schnell ins Haus einsteigen. Eine gute Sicherung bedeutet Verzögerung und damit ein erhöhtes Risiko für die Täter. Die Polizei berät gerne, welche Sicherungsmethoden individuell am besten passen. Jeder Bürger kann zusätzlich auch einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Dabei gilt immer: aufmerksam sein! Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Dieben schwer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte dies sofort der Polizei via 110 mitteilen. Dieses Verhalten hilft sehr effektiv, den Tätern noch vor der Tat das Spiel zu verderben“, erläutert und begründet das NRW-Innenministerium die Kampagne.

Präventionsberatung und Schwerpunktpräsenz

„Präventionsberater können jederzeit bei uns angefordert werden“, unterstreicht auch Schöttler und kündigt an, dass die Polizei weiterhin dort, „wo punktuell Schwerpunkte“ von Einbruchskriminalität sind, in unregelmäßigen Abständen präsent sein werde. Bezirkspolizeibeamter Hakmann, zuständig berichtete auf Nachfrage, dass er gerade erst vergangene Woche so einen Termin mit einem Kollegen von der Kriminalitätsvorbeugung aus Rheine hatte. Vier Stunden lang waren sie in der Nachbarschaft dreier Tatorte westlich der Bahnhofstraße unterwegs, sprachen die Nachbarn an, ob sie etwas Ungewöhnliches bemerkt hatten, gaben ihnen anschließend erste Ratschläge, wie sie sich selbst vor Einbrüchen schützen können, und empfahlen bei weitergehendem Interesse, einen Termin mit einem der Präventionsberater der Polizei aufzunehmen.

Polizei die Beurteilung überlassen

Horst Hakmann und sein für Wersen, Büren und Halen zuständiger Kollege Martin Schulte gehen auch zu Fuß auf Streife, können aber nicht ständig überall präsent und auch nicht immer telefonisch erreichbar ein sein. Wer also zum Beispiel in seiner Straße ein Fahrzeug mit ortsfremdem Kennzeichen wiederholt langsam auf und abfahren sieht, sollte sich das Kennzeichen notieren, die 110 wählen und die Situation schildern, empfiehlt Hakmann: „Die Beurteilung sollte man dann den Fachleuten von der Polizei überlassen.“ Anhand der Kennzeichenüberprüfung lässt sich meist schnell feststellen, ob da nur ein harmloser Besucher, Vertreter oder Handwerker die richtige Hausnummer sucht oder jemand einen potenziellen Tatort ausbaldowert.