Lotte. Die Gemeinde Lotte steht finanziell gut da, erwartet aber wie alle anderen Kommunen auch angesichts des BVG-Urteils zur Grundsteuer B und der Abschaffung der Anliegerbeiträge in einigen anderen Bundesländern gesetzliche Regelungen zur Kompensation künftiger Einnahmeausfälle.

Das verdeutlichten die Erläuterungen vom Kämmerer Jörg Risse zum Gesamtabschluss 2016 und zum Jahresabschluss 2017, die der Rechnungsprüfungsausschuss jeweils ohne Diskussion einstimmig bestätigte. Damit empfiehlt das Gremium dem Rat auch für beide Haushaltsjahre die uneingeschränkte Entlastung des Bürgermeisters.

Pro-Kopf-Verschuldung sinkt

Zum Gesamtabschluss 2016, der für den „Konzern“ Gemeinde Lotte einen Überschuss von rund drei Millionen Euro und eine Bilanzsumme von rund 115 Millionen Euro ausweist, gehört ein Beteiligungsbericht. Dieser bildet auch die wirtschaftliche Lage der Konzerntöchter Abwasserbetrieb und Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) sowie der Gemeindebeteiligungen beispielsweise an den Stadtwerken Tecklenburger Land, der Volksbank und der Kreissparkasse ab. Das, so erklärte Risse, ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, „damit sich ein wahres Bild der Schuldensituation des Konzerns Kommune ergibt“. Die entwickelt sich in Lotte positiv: Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug laut Risse 2016 nur noch 1091 Euro gegenüber 1238 Euro im Jahr zuvor.

Horst Petersson regte an, künftig im Gesamtlagebericht und im Beteiligungsbericht auch die erfolgten Entlastungen für die Töchter der Gemeinde ausdrücklich zu vermerken. „Da spricht ja nichts gegen“, waren sich mit dem Kämmerer alle einig.

Weniger Gewerbesteuer und Erstattungen

Der Jahresabschluss 2017 weist gegenüber dem ursprünglich eingeplanten Fehlbetrag vom rund drei Millionen einen tatsächlichen Fehlbetrag von rund elf Millionen Euro auf. „Grund sind Verschiebungen bei der Gewerbesteuer“, erklärte Risse. Im Haushaltsjahr 2018 würden aber wieder entsprechende Mehrerträge erwartet. Die Aufwendungen steigen nach seiner Darstellung kontinuierlich, während die Erträge schwanken – nicht nur bei den Gewerbesteuereinnahmen, sondern auch bei den Kostenerstattungen, zum Beispiel vom Land.

Umso besorgter blicke man auf die vom Bundesverfassungsgericht (BVG) bis Ende 2019 geforderte Neuregelung zur Berechnung der Grundsteuer B, eine der Haupteinnahmequellen der Gemeinde: „Wenn die wegfällt, haben wir ein Problem.“