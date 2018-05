Glanz in Wersens Mühle Bohle für den 25. Mühlentag MEC öffnen

Die Gläser für die Erdbeerbowle werden gewienert, bevor Bianka Kunze (von links), Edith Brink, Marianne Menzel, Renate Schwentker und Sigrid Leimkuhle an anderen Stellen der Mühle Bohle Glanz verbreiten. Foto: Ursula Holtgrewe

Schabende Geräusche von Besen, Stühle rücken, Tische schieben – akustisch sind die Vorbereitungen auch in der Mühle Bohle für den 25. Deutschen Mühlentag in vollem Gang. Start ist am Pfingstmontag, 21. Mai um 11 Uhr mit einem Gottesdienst im historischen Mühlengebäude.