Lotte. Nach der enttäuschenden Leistung aus der Vorwoche beim in Dreierwalde hat A-Ligist Eintracht Mettingen gegen den TGK Tecklenburg einen verdienten 3:0-Heimerfolg gefeiert.

Mettingen war von Beginn an sichtbar auf Wiedergutmachung aus. Drei Minuten vor der Pause gelang Marius Moormann per Abstauber die Führung. Tecklenburgs Torwart konnte einen Schuss von Tristan Baune noch an den Pfosten lenken, beim Abpraller hatte Moormann keine Mühe. In der 74. Minute besorgte Nicolas Reimann mit dem langen Bein nach Hereingabe von Marlon Esch das längst überfällige 2:0. In der 87. Minute eroberte Florian Lagemann kurz hinter der Mittellinie die Kugel, lief alleine auf den TKG-Schlussmann zu und überwand ihn zum auch in der Höhe verdienten 3:0-Endstand.