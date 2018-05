Lotte. Zu einer kleinen Feierstunde zu Ehren von acht Mehrfach-Blutspendern hatte der DRK-Ortsverein Wersen-Büren am Freitagabend ins DRK-Heim eingeladen. Zwei Männer hatten 100-mal ihr Blut gespendet.

Der Vereinsvorsitzende Peter Jablonowski dankte den Küchenfeen und Mitarbeitern, die immer hilfsbereit dabei sind, wenn Blut gespendet wird oder eine Veranstaltung des Ortsvereins stattfindet und natürlich den anwesenden Spendern herzlich: „Nur jeder 40. Bürger spendet Blut, und Sie gehören zum Kreis indirekter Lebensretter!“

Blutige Zahlen

In deutschen Krankenhäusern würden jährlich fast fünf Millionen Blutkonserven übertragen, berichtete Jablonowski. „Das sind rund 15.000 täglich. 80 Prozent des Bedarfs decken dabei die DRK-Blutspendedienste ab. Das DRK bekommt das Blut von den Spendern kostenlos, aber Krankenhäuser müssen dafür zahlen. Ein Bombengeschäft?“, hinterfragte Jablonowski.

Wenn die Kosten für Hauptamtliche, Fachpersonal, Verarbeitung und Konservierung, Laboruntersuchung, Spenderwerbung und Blutentnahme abgezogen würden, bleibe ein geringer Cent-Überschuss pro Vollblutspende, der wiederum satzungsgemäß für notwendige Investitionen und Modernisierungen verwendet werde. „Das DRK ist nicht auf Gewinn orientiert und diktiert aus ethischen Gründen niedrige Preise für das Blut.“

Blutige Historie

Spannend waren die Geschichten über die ersten Bluttransfusionen. Schon im alten Rom galt Blut als Heilmittel gegen Epilepsie. Es wurde den Kranken empfohlen das Blut gefallener Gladiatoren zu trinken. Im 15. Jahrhundert trank auf Empfehlung von Leibärzten der sterbenskranke Papst Innozenz VIII. das Blut von drei 10-jährigen Knaben. Keiner überlebte.

Im 17. Jahrhundert wurde einem von Aderlässen geschwächten, fieberkranken Mann das Blut eines Lammes transfundiert. Er soll überlebt haben. Zur ersten Bluttransfusion von Mensch zu Mensch kam es 1818 in England. Das Blut wurde von Schlagader zu Schlagader übertragen. Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckte der Wiener Arzt und Nobelpreisträger Karl Landsteiner die Blutgruppen A, B und O.

Blutige Kuriositäten

Schwierig sei es gewesen, abzuschätzen, wann der Patient genügend Blut erhalten hatte. „Manchmal ließ der Chirurg den Spender eine Zigarette rauchen. Fiel sie ihm aus der Hand, wurde es Zeit, die Übertragung zu beenden“, berichtete Jablonowski. Blutspenden, schnell, sauber und sicher mit Konserven im Kühlschrank gebe es erst seit dem 2. Weltkrieg, als die rasante Entwicklung in der Transfusionsmedizin begann.

Premiere für Jan Henrik Wienbrack, seit kurzem Schriftführer des Ortsvereins, denn er vertrat seinen Vater Olaf. Der Geschäftsführer musste an diesem Abend einen anderen Termin wahrnehmen: „Wir haben Sie heute eingeladen, weil Sie vielfach Blut gespendet haben und damit helfen, Menschen zu versorgen, die dringend Blut benötigen.“ Er weiß wovon er spricht, denn er war in Namibia und hat aktiv vor Ort mitgeholfen. Wienbrack betonte, dass das Lebenselixier Blut nicht künstlich hergestellt werden kann und daher so wertvoll ist.

Blutige Rekorde

Er bat fünf Vielfachspender – drei fehlten – zu sich und überreichte ihnen Urkunden, Ehrennadeln und ein kleines Geschenk des Ortsvereins. Helga Bartels und Holger Schulte hatten schon bis 2017 die Zahl von 25 Spenden erreicht. Ebenfalls 25-mal spendeten Sascha Fähmel und Werner Schneid ihr Blut, 50-mal Hans-Werner Temme und Gerald Philipp. „Ein Hightlight, nämlich 100-mal ließen sich Berthold Niemeyer und Joachim Schmidt zur Ader. Wir sind dankbar, dass Sie uns alle so viele Male unterstützt haben. Meine Hochachtung!“, verbeugte sich Wienbrack und überreichte den 100-Maligen außer den Ehrennadeln schöne Präsentkörbe.

Das war noch nicht alles, denn nun waren alle Anwesenden eingeladen sich mit Kaminbraten, Kartoffelauflauf und Salaten zu stärken. Unbedingt zu erwähnen: Olga Olfert hatte wieder einmal eine fantastische Nachspeise zubereitet, ein Erdbeertraum auf Mini-Windbeuteln. Der nächste Blutspendetermin in Wersen ist am 1. Juni.