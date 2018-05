Tecklenburg. Es hätte eine schöne, ruhige Party werden sollen, sagt Michael Wieschebrock, Schießwart beim Schützenverein Lienen-Niederdorf. Zum „Big Deal“ im Festzelt auf Hof Greiwe hatten die Verantwortlichen bei freiem Eintritt feierfreudige Menschen erwartet. Statt einer unbeschwerten Nacht kam es zu einem Einsatz von Polizei, Notarzt und Sanitätern.

Laut Polizei wurden die Beamten am Sonntag um 1.25 Uhr alarmiert. Eine 31-Jährige habe wohl im Streit mit einem Partygast Pfefferspray eingesetzt. Dabei hätten auch Unbeteiligte etwas abbekommen. Fünf Leichtverletzte seien von Sanitätern und einem Notarzt behandelt worden.

Strafanzeige wegen Körperverletzung

Gegen die Frau sei Strafanzeige wegen des Verdachtes auf Körperverletzung erstattet worden. Ein privater Sicherheitsdienst habe das Festzelt geräumt, die Veranstalter hätten die Party vorzeitig beendet. Insgesamt seien mehrere Streifenwagen, drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz gewesen.

Michael Wieschebrock erinnert sich: „Ich stand mit Freunden an der Theke und habe gemerkt, dass plötzlich die Gäste aus dem Zelt strömten. Zuerst haben wir gedacht, es sei draußen zu Krawall gekommen. Aber schon beim Gang durch das Zelt haben meine Freunde gemerkt, dass etwas ihre Augen reizte. Da war klar, dass es sich um kein Geschehen draußen handeln konnte.“

Mit Händen und Füßen gewehrt

Von Mitarbeitern des privaten Sicherheitsdienstes habe er dann erfahren, dass offenbar ein Reizmittel versprüht worden sei. Die Security habe die Menschen aus dem Zelt geholt. „Da lagen schon drei Gäste am Boden, konnten nichts mehr sehen und hatten Nasenbluten“, so Wieschebrock.

Die 31-Jährige sei als Verursacherin schnell ausgemacht und vom Sicherheitsdienst festgehalten worden. „Sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und unseren zweiten Vorsitzenden Geritt Stalfort ins Gesicht geschlagen“, sagt Wieschebrock. Daraufhin sei sie losgelassen worden und „abgezogen“. Die kurz darauf eintreffende Polizei und der Sicherheitsdienst hätten das Zelt komplett geräumt.

Schützenverein geschädigt

Wie Wieschebrock weiter erklärt, wurde die Spraydose später im Zelt gefunden. Wie er von Zeugen erfahren haben will, habe die Frau „sich im mittleren Bereich des Zeltes befunden und einfach in die Menge gesprüht“. Umstehende hätten „richtig viel abgekriegt“. Der Schützenverein, so Michael Wieschebrock, bedauere den Vorfall umso mehr, als dass womöglich mancher den Verein für das Geschehen verantwortlich machen könnte. „Ob die Veranstaltung im kommenden Jahr noch einmal stattfindet, steht in den Sternen.“