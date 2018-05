Lotte. Bevor im Juli die Sommerferien beginnen, haben die Lotter Jugendtreffs noch viele Aktionen im Angebot, um die Zeit bis dahin möglichst kurz werden zu lassen. Mit dabei ist auch das Public Viewing von WM-Spielen der deutschen Elf. Ferienkinder sollten sich außerdem die Anmeldezeiten für die Ferienspaßaktionen der Jugendtreffs vormerken – die beliebten Angebote sind schnell belegt.

Am Donnerstag, 16. Mai, werden am Sit In die Pfingstferien eingeläutet: Das Treff-Team hat Spiele vorbereitet und es wird gegrillt. Kosten: 50 Cent pro Würstchen, Getränke sind inklusive. Über Pfingsten hat der Treff geschlossen.

Trampolinhalle und Star Wars

Am Mittwoch, 23. Mai, macht der Sit In einen Ausflug zur Trampolinhalle „Ninfly“ nach Münster. Die Kosten für Mitfahrer betragen 15 Euro. Der offene Treff und das Kochstudio entfallen an diesem Tag.

Star-Wars-Fans kommen am Freitag, 25. Mai, auf ihre Kosten: Dann geht es in den neuen Film „Solo“, der die Geschichte eines bekannten Star-Wars-Helden erzählt. Mitfahrer sollten mindestens 12 Jahre alt sein, die Kosten betragen 5 Euro.

WM im Sit In

Der Sit In zeigt während seiner Öffnungszeiten die WM-Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der Eintritt ist frei, die Preise für Getränke, Eis und Würstchen bleiben schülerfreundlich, verspricht das Treff-Team. Auch Verwandte und Freunde sind eingeladen.

Anmeldungen fürs Sit-In-Ferienprogramm

Ab Montag, 25. Juni, bis Mittwoch, 28. Juni, nimmt der Jugendtreff vor Ort Anmeldungen für das Sommerferienprogramm entgegen, jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr. Anschließend sind auch telefonische Anmeldungen möglich.

Das Programm im Bansen

Auch der Jugendtreff Bansen in Alt-Lotte hat im Mai und Juni einiges zu bieten: Am Freitag, 18. Mai, geht es zum Nachtschwimmen ins Aaseebad. Abfahrt ist um 16 Uhr, gute Schwimmer ab 8 Jahren können teilnehmen. Eine Anmeldung ist bis zum 17. Mai erforderlich. Die Kosten betragen 5 Euro.

Am Dienstag, 22. Mai, fährt der Bansen zum Bowling nach Osnabrück. Start ist um 14 Uhr, der Kostenbeitrag liegt bei 9 Euro. Mitfahren können Kinder ab der 5. Klasse, bis zum 18. Mai ist eine Anmeldung nötig.

Abschied von Danial

Am Montag, 28. Mai, feiert Danial Sakka seinen Abschied im Bansen. Dazu backt er mit Treffbesuchern Leckereien aus Syrien. Das Angebot geht um 15.30 Uhr los, eingeladen sind Kinder von acht bis zwölf Jahren. Der Eintritt ist frei.

Zum Kegeln in die Westerkappelner Gaststätte „Breakpoint“ geht es am Mittwoch, 30. Mai. Abfahrt am Bansen ist um 17.45 Uhr, die Kosten betragen 4 Euro inklusive einem Getränk. Das Mindestalter ist acht Jahre.

Glückswächter aus Holz

Sogenannte „Glückswächter“ aus Holz bastelt das Bansen-Team am Freitag und Samstag (8. und 9. Juni). Diese Figuren ähneln den Totempfählen der Indianer in Nordamerika und sollen Geschichten über Menschen und Familien erzählen. Los geht es am Freitag um 16 Uhr, Kinder von zehn bis 14 Jahren können mitmachen. Eine Anmeldung ist bis zum 4. Juni erforderlich.

Anmeldung für die Ferienangebote im Bansen

Die Anmeldung für die Sommerferienangebote startet auch im Bansen am Montag, 25. Juni, von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr. Von Dienstag, 26. Juni bis Donnerstag, 28. Juni, sind Anmeldungen von 15.30 bis 19 Uhr möglich.

WM im Bansen

Wer in Alt-Lotte mit dem Bansen-Team WM-Spiele auf der Großleinwand schauen möchte, kann dies etwa am Mittwoch, 27. Juni tun. Dann spielt die deutsche Mannschaft gegen Südkorea. Los geht es um 15.30 Uhr.

Das ganze Programm der Jugendtreffs gibt es im Internet auf der Homepage der Gemeinde Lotte zu finden. Für Anmeldungen zu Veranstaltungen sowie für weitere Informationen ist der Bansen unter 05404/5778 zu erreichen, der Sit In unter 05404/957238.