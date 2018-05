Lotte. Einen Tag vor Christi Himmelfahrt hatte der DRK-Ortsverein Wersen-Büren zum Infotag im und vor dem Rathaus eingeladen. Doch das große Interesse blieb aus. Nur vereinzelt schauten einige Bürger vorbei.

Ja, die Rotkreuzler waren enttäuscht. Hatten sie so viel Zeit und Aufwand investiert, so viel Werbung für ihren Infotag im Vorfeld gemacht, und trotzdem war die Resonanz der Bürger sehr gering. Vor dem Rathaus lockten ein Pavillon mit Tisch und Bänken, ein nicht zu übersehender rot-weißer Sonnenschirm und Stellwände mit Informationen zur Blutspende. Auf einer Decke lag eine Puppe, mit deren Hilfe Interessierte Herzmassage trainieren konnte.

Lkw und Pkw fuhren ohne Pause am Rathaus vorbei oder warteten in einer langen Schlange, bis es endlich weiterging Richtung Autobahn. Aber keiner parkte sein Fahrzeug und stieg aus.

Imbiss im Rathausfoyer

Im Foyer des Rathauses hatten Lilo Pösse und Bärbel Janning einen kleinen Imbiss mit bunt garnierten Brötchen und Getränken vorbereitet. Eine Vertreterin der Seniorengruppe wartete auf andere Senioren, um ihnen zu erzählen, wie schön, gemütlich und abwechslungsreich es in der Gruppe von Ellen Grothaus ist. DRK-Mitglied Philip Middelberg hatte „seine“ Flüchtlinge zu den Aktionen des Ortsvereins eingeladen.

Herzmassage an einer Puppe

Sehr interessiert schauten und hörten diese zu, wie Roland Glückhardt und Peter Jablonowski eine effektive Herzmassage an einer Puppe zeigten und erklärten. Nour Jomaa ist gerade dabei, seinen Führerschein zu machen, und erweckte den Dummy mit seiner Kraft fast zum Leben. „Drücken, bis der Arzt kommt!“, meinte er lachend. Aus Büren war Sebastian Loske gekommen, um sich den Umgang mit einem AED (automatisierter externer Defibrillator) zu erlernen. Mithilfe eines Übungsdefibrillators wiesen Glückhardt und Jablonowski ihn ins Menschenleben retten ein. Intensiv übte Loske auch die Herzmassage. „Das hält man alleine nicht lange durch“, gab er freimütig zu.

Keine Angst vor Rippenbrüchen

Dass bei der Herzmassage schon mal eine Rippe gebrochen werden könne, sei keine Körperverletzung, betonte Glückhardt. Besonders bei älteren Menschen kann das passieren. Da sind die Knochen einfach zerbrechlicher. „Es ist wichtig, dass man auf jeden Fall hilft und die Zeit überbrückt, bis der Rettungsdienst eintrifft und den Patienten übernimmt“.

Geschichte des Ortsvereins

Im Foyer lagen auf Stehtischen Informationsbroschüren aus. Jan Henrik Wienbrack stand für Fragen bereit. Im Ratssaal zeigte Geschäftsführer Olaf Wienbrack „Historie und Aktivitäten des Ortsvereins von 1964 bis 2009“, recherchiert und zusammengestellt von OrtshistorikerWolfgang Johanniemann. Großes Interesse zeigten Walter Ottens und Friedhelm Pösse. Immer wieder schaute auch Bürgermeister Rainer Lammers vorbei.

Anzeige Anzeige

Defi-Einweisung für Gruppen

Olaf Wienbrack betonte, dass er erfreut über das Interesse derer sei, die überhaupt gekommen waren. „Aber wir sind insgesamt enttäuscht, dass so wenige gekommen sind und so wenige Bürger daran interessiert sind, sich am Defi einweisen zu lassen.“ Trotzdem stehe der Ortsverein bereit, wenn zum Beispiel Nachbarschaften, Vereine oder Gruppen eine Defi-Einweisung wünschen, unterstrich er. Infos dazu gibt es bei Peter Jablonowski unter Telefon 05404/5560.

Fördermitglieder gesucht

Freuen würde sich der DRK-Ortsverein auch über neue Fördermitglieder, die das DRK unterstützen. Sollte wieder Bedarf für eine Freizeitgruppe für behinderte und nicht behinderte junge Menschen bestehen, dann möge man sich bitte melden. Infos zu den bisherigen Aktivitäten und für einen Neuaufbau gibt es bei Bärbel Janning, Telefon 05404/4326.