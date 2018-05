Ein Bürgerbus – ähnlich wie dieser in Westerkappeln – soll in Zukunft einen kleinen Grenzverkehr zwischen Wallenhorst und Wersen sicherstellen. . Archivbild: Ulrike Havermeyer

Lotte. Das Thema Mobilität nahm den größten Raum ein in der jüngsten Sitzung des Verkehrs- und Unmweltausschusses am Dienstag. Nicht nur angetan, sondern geradezu begeistert zeigten sich alle Fraktionen s vom Projekt „Bürgerbus Wallenhorst“, dessen aktuellen Stand Hauptinitiatorin Marion Müssen vorstellte. Sie konnte die Zusicherung mit nach Hause nehmen, dass die Gemeinde Lotte das Projekt in der präsentierten Form – vorbehaltlich der Zustimmung von RVM und Bezirksregierung – auch finanziell unterstützen werde.