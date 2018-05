Westerkappeln. In einem Nachholspiel kam Westfalia Westerkappeln bei GW Steinbeck zu einem überraschend hohen 5:2-Erfolg. Noch deutlicher machte es der SC Velpe Süd, der sich in der Kreisliga B2 gegen die Reserve des SC Hörstel mit 6:2 durchsetzte.

Kreisliga B1

GW Steinbeck - Westfalia Westerkappeln 2:5 (1:2)

Da die Westerkappelner zuletzt viele Gegentoren kassiert hatten, nahmen sie diesmal zu Beginn eine abwartende Haltung ein und überließen den Grün-Weißen die Spielgestaltung. Diese Taktik sollte sich als goldrichtig erweisen. In der 21. Minute war es Andres Valle, der nach einem abgefangenen Ball und einem Pass in die Tiefe von Steffen Kellermeyer auf 0:1 stellte. Acht Minuten später verdoppelte Valle per Foulelfmeter den Vorsprung. Mit einem Freistoß aus rund 20 Metern kam Steinbeck auf 1:2 heran (34.). In den zweiten Durchgang startete Westerkappeln deutlich mutiger als in die ersten 45 Minuten. Drei Minuten waren nach Wiederanpfiff vorüber als sich Jan Lobenberg über die linke Seite durchsetzte und mit seiner Hereingabe Valle fand, der seinen dritten Treffer markierte. Weil Westerkappeln in der Defensive erneut patzte, kam Steinbeck mit Hilfe des Innenpfostens abermals heran (66.). Beinahe wäre dem Gastgeber sogar der Ausgleich gelungen, doch die Kugel verfehlte den Westfalia-Kasten um etwa einen halben Meter. In der Endphase machte Westerkappelns Nico Kenning mit einem Doppelpack endgültig alles klar. Zunächst schloss er nach Schnittstellen-Pass von Christoph Pieper souverän ab (85.), und in der Schlussminute überwand er den Keeper der Gastgeber per Kopf nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte, den Anton Klevno getreten hatte.

Kreisliga B2

SC Velpe Süd - SC Hörstel II 6:2 (4:0)

Markus Hinterberg eröffnete schon nach drei Minuten per Kopf nach Flanke von Dennis Horst den Torreigen. Christian Zwinger erhöhte mit einem direkt verwandelten Freistoß (26.). Nachdem die Gäste einen Foulelfmeter neben den Kasten setzten, sorgte Marcel Teepe noch vor der Pause mit einem Doppelpack jeweils nach langen Bällen für die Vorentscheidung (40. und 45.). Mit einem Hand- (51.) und einem Foulelfmeter (55.) verkürzte Hörstel zwischenzeitlich auf 2:4, außer Härte hatten die Gäste ansonsten aber nur wenig zu bieten. Satte sieben Gelbe Karten musste der Schiedsrichter an das Auswärtsteam verteilen. In der 61. Minute fälschte ein Gäste-Akteur einen Zwinger-Freistoß unglücklich ins eigene Netz ab, sodass Velpe wieder mit drei Toren vorne lag. Ab der 68. Minute musste Hörstel nach einer Ampelkarte dann in Unterzahl weiterspielen. Den vorhandenen Platz nutzte Markus Hinterberg, der nach einem schönen Spielzug eine flache Hereingabe von Horst zum 6:2-Endstand verwertete.