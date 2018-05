Osnabrück/Lotte. Lieber zehn Monate Knast oder Zwangseinweisung in eine Entzugsklinik: Vor dieser Alternative stand jetzt ein Angeklagter aus Lotte in seinem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Osnabrück. Er zog seinen Einspruch zurück und wählte das Gefängnis.

Zur Vorgeschichte: Der 35-jährige Angeklagte aus Lotte war im vergangenen Sommer gleich zweimal aufgefallen. Einmal erwischten ihn die Beamten als er Anfang Juli nicht nur ohne Führerschein, sondern auch noch mit einem Alkoholpegel von 1,36 Promille in einem Auto durch die Gegend fuhr. Das Ermittlungsverfahren dazu war bereits eingeleitet, als er sich sechs Wochen später auf ein Motorrad setzte, für das ihm ebenfalls die Fahrerlaubnis fehlte. Und: Das Motorrad hatte keinen Versicherungsschutz.

Verhandelt wurden beide Straftaten im Februar dieses Jahres vor dem Amtsgericht in Osnabrück. Dort verurteilte man den Lotteraner zu zehn Monate Freiheitsstrafe – ohne Bewährungschance. Beide Straftaten waren nämlich unter bereits laufender Bewährung geschehen.

„Was haben Sie sich dabei gedacht?“, wollte der Richter der Berufungskammer vom Angeklagten wissen. „Ich dachte, ich bekäme die Bewährung noch einmal verlängert“, druckste der Angeklagte herum.

Auffällig und unbelehrbar

Dass daran aber in der Berufungsverhandlung nicht zu denken war, machte der Richter schnell klar. „Das Grundübel sind die Vorstrafen“, sagte er, nachdem er ausgiebig die acht, überwiegend einschlägigen Voreinträge nebst Zitaten aus früheren Urteilen vorgelesen hatte. Dabei zeigte sich die Kammer von einem früheren Fall besonders entsetzt. Der zweifache Vater hatte sich mit der Mutter der Kinder – seiner Verlobten – mit über zwei Promille Blutalkoholwert auf das Motorrad gesetzt und war seinerzeit bei Regen mit halsbrecherischen Fahrmanövern unterwegs gewesen.

Immer mehr stellte sich während des Berufungsverfahrens heraus: Den Angeklagten hatten frühere Auflagen der Gerichte schlicht nicht interessiert. So brach er etwa den Kontakt zum Bewährungshelfer ab. Der schilderte als Zeuge, was er vom Angeklagten zu hören bekam, als er sich nach dem Abbruch telefonisch zu einem vorgeschriebenen Besuch ankündigte: „Er hat mir geantwortet, ich könne dann ja sehen wie ich an den beiden Hunden vorbeikomme“, berichtete der Bewährungshelfer.

Lieber Knast als Entzug

Klarer trat auch in der Verhandlung das Alkoholproblem auf. Das räumte der Angeklagte selbst ein. Dagegen gesteuert habe er mit einer Entgiftung plus Besuchen beim Psychologen. „Sie können hier sehr wenig anbieten“, hielt ihm der Richter entgegen. Im Grunde sei der Angeklagte „ein Risiko“, weshalb man auch über die Einweisung in eine Entzugsklinik nachdenken könne.

Vor die Wahl gestellt, entweder die Berufung zurückzuziehen oder mit einer zwangsweisen Einlieferung in eine Entziehungsanstalt rechnen zu müssen, zog der Angeklagte seinen Einspruch zurück. „Dann gehe ich lieber in den Knast“, sagte der Lotteraner.

Dort könne er bei pünktlichem Haftabtritt sogar mit Erleichterungen, wie dem offenen Vollzug, rechnen, meinte der Richter und schloss die Sitzung.