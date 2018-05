erbe Lotte/Westerkappeln. In einer feierlichen Abendmesse verabschiedete die katholische Kirchengemeinde St. Margaretha Irmgard Heidemann. Sie war acht Jahre lang als Pastoralreferentin tätig und wird nun neue Aufgaben in der Reha-Klinik und Altenseelsorge in Mettingen übernehmen.

Ein weiterer Lebensabschnitt ist nun für Irmgard Heidemann zu Ende gegangen. Bevor die Münsteranerin zur Pfarrgemeinde Westerkappeln kam, machte sie nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zur Köchin und Wirtschafterin und wurde Pfarrhaushälterin in Köln. 1987 ging sie zu den Katharinen-Schwestern in Münster und verbrachte vierzehn Jahre im Kloster. Während ihres Aufenthaltes dort ließ sie sich zur Pastoralreferentin ausbilden und sammelte in Beelen im Kreis Warendorf und im niederrheinischen Sonsbeck Erfahrungen in diesem Beruf, bevor sie dann 2010 in Westerkappeln ihren Dienst antrat.

Franziskus-Kirche war voll

Die Franziskus-Kirche in Wersen, die zur Pfarrgemeinde Westerkappeln gehört, war voll am frühen Samstagabend: Alle wollten Abschied nehmen von ihrer langjährigen Pastoralreferentin. Jeder Kirchenbesucher wählte einen vom Organisationsteam beschrifteten Stein aus und legte ihn am Altar auf bunten Tüchern nieder. So entstand eine kleine Landschaft, eingerahmt von duftendem weißem Flieder, mit vielen guten Wünschen für „Liebe, Trost, Hoffnung, Glück und Dank“.

Der Flötenchor und Pater Shaji George begrüßten Irmgard Heidemann musikalisch und liturgisch. Viel Musik, schöne Lieder und ein besonderes „Vater-unser-Gebet“ als Zwiegespräch zwischen Mensch und Gott bereicherten den Gottesdienst.

Farbiger Lebensweg

Passend zu Heidemanns beruflicher Wanderschaft hatten die Mitglieder des Pfarreirates den Text „Auf dem Weg“ gewählt: „Viele Farben begleiten mich auf meinem Lebensweg: Helle Farben, kräftige Farben, manchmal auch dunkle Farben. Pilger sind wir – immer unterwegs.“ Während das „Gebet um Lebensfarben“ vorgetragen wurde, hielten die Besucher passend zu den Strophen große Tonpapier-Teile eines Regenbogens in die Höhe. „Herr, gib mir ein wenig von allen Farben, denn buntes Leben lebt sich leichter“, bat die Lektorin um Farbe im Alltagsgrau.

Dank für bunte Jahre in der Gemeinde

Veronika Hoffstädt, Chorleiterin und Vertreterin des Kirchenvorstandes, dankte der Pastoralreferentin für die bunten Jahre in der Gemeinde, für ihre herzliche Art und dafür, dass sie viel initiiert und bewegt habe. Petra Meyer, Vorsitzende des Pfarreirates, wünschte ihr im Namen der Kirchengemeinde und Gremien „viel Licht, wenig Schatten, viele helle kräftige Farben und die Hoffnung, dass es für dich der richtige Weg mit einem klaren Ziel ist“. Sie betonte, dass die Ehrenamtlichen und die scheidende Pastoralreferentin „Glieder waren, die zueinander gehörten“ und auch sehr gut miteinander gearbeitet hätten.

Ein buntes Paket mit einer Jahreskarte für das Freibad Westerkappeln und ein flauschiges Strandtuch, verbunden mit der Bitte, die Ehrenamtlichen auch weiterhin zu unterstützen, nahm Irmgard Heidemann strahlend entgegen.

Anzeige Anzeige

Von Kindcerseelsorge bis Taizé-Fahten

Pater Shaji George zählte noch einmal all ihre Tätigkeiten in der Kirchengemeinde auf. Dazu gehörten das Team Erstkommunion, Firm- und Schulgottesdienstvorbereitungen, Kinder- und Jugendseelsorge, Messdiener-Arbeit oder Fahrten nach Taizé. Er sagte mit einem riesigen Frühlingsblumenstrauß „Ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit!“

Treue Hunde als Begleiter

Ein paar lustige Begebenheiten erzählte Irmgard Heidemann den Gästen zum Schluss des Gottesdienstes selbst. Vor acht Jahren, als sie die Pfarrei kennenlernte, habe sie gedacht: „Was für eine selbstbewusste Gemeinde!“, und meinte damit im Besonderen die Ehrenamtlichen, mit denen sie dann bald zusammen arbeitete. Ihr Lebenssymbol sei der Regenbogen: „Denn da steckt das ganze Leben mit all seinen Farben drin.“ Begleitet wird sie auch weiterhin von ihren treuen Hunden Knut und Heinrich.

Im Anschluss an die Messe genossen sie und die vielen Gäste den Abend beim Grillen und Plaudern.