Westerkappeln. In einem Nachholspiel der Kreisliga B2 ist der SC Halen beim SC Velpe Süd nicht über ein 2:2 (2:0) hinausgekommen. Durch den einen Zähler liegen die Schwarz-Weißen vor dem Topduell bei der Reserve der Ibbenbürener Spvg. punktgleich an der Tabellenspitze. Velpe belegt unverändert Rang sechs.

Der Favorit aus Halen kam behäbig in die Partie und machte sich durch einige Stockfehler selbst das Leben schwer. Es dauerte fast bis zur Mitte der ersten Hälfte, ehe so etwas wie Torgefahr aufkam. Patrik Buxhovi flankte auf Björn Jansson, dessen Versuch aus kurzer Distanz Velpes Torwart Christian Schemme abwehren konnte. Wenig später setzte Patrick Lahme einen Schuss ans Außennetz.

In der 36. Minute erzielte Lahme mit einem Schuss aus etwa 20 Metern, der für Velpes Torwart zu spät zu sehen war, die Führung für Halen und erhöhte fünf Minten später per Foulelfmeter. Velpe trat offensiv kaum in Erscheinung und hatte Glück, dass Halens Stephan Heuer kurz nach der Pause nur den Außenpfosten traf.

In der 51. Minute verletzte sich Velpes Philipp Frank so sehr an der Schulter, dass die Partie für rund eine halbe Stunde unterbrochen war. Die lange Pause tat den Gästen überhaupt nicht gut, denn fortan riss bei den Schwarz-Weißen komplett der Faden. Auf der anderen Seite kam Velpe nun besser ins Spiel und in der 66. Minute zum verdienten 1:2 durch Marcel Teepe. Nach einem Lupfer war Halens komplette Defensive aus dem Spiel und da auch noch ein Abwehrspieler der Gäste an der Kugel vorbeirutschte, hatte Teepe keine Mühe, den vom Pfosten abprallenden Ball im leeren Tor unterzubringen.

Durch den Anschlusstreffer schöpfte Velpe neuen Mut und war fortan die bessere Mannschaft. Halen hatte nur noch im Sinn, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Eine Minute vor dem Abpfiff wurden die Bemühungen der Gastgeber um den Ausgleich verdientermaßen doch noch belohnt. Bei einem weiten Ball wirkte ein Abwehrspieler der Gäste zu unentschlossen, ganz im Gegensatz zu Julian Hindersmann, der die Kugel aufnahm und zum 2:2 im Kasten unterbrachte. Alex Fried gab bei Halen nach Kreuzbandriss sein Comeback als Innenverteidiger.