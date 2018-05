Buntes „Elchen“ eröffnet am Samstag in Alt-Lotte MEC öffnen

„Frauen sollten sich mal was trauen“, ist das Credo von Michaela Gladis-Heidbüchel. Sie würde so zur Maiwoche gehen. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Mehr Leben in die Alt-Lotter Geschäftswelt bringt Michaela Gladis-Heidbüchel an der Bahnhofstraße 20. Sie eröffnet am Samstag, 5. Mai, 10 bis ausnahmsweise 18 Uhr, das „Elchen“ mit einem liebevoll ausgewählten Sortiment an Kleidung, Taschen und ausgefallenen Accessoires.