Beim Stautag 2018 an der Mühle Bohle in Lotte-Wersen konnten die Besucher am 1. Mai die alte Technik des Mahlens und des Sägens in Augenschein nehmen. Foto: Ulrich Eckseler

Lotte. Den Stautag an der Mühle Bohle nutzen am Mittwoch viele Menschen als Etappe auf ihrer Maitour. Der Trägerverein Mühle Bohle hatte zu der Veranstaltung eingeladen. Viele Besucher schreckte das stürmische und nasse Wetter am Vormittag noch ab. Ab dem Mittag reisten jedoch viele Menschen mit dem Rad an, sodass sich das Gelände um die Mühle füllte.