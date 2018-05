Lotte. „Glühwein. Es gibt Glühwein“, begrüßte gestern Inga Schwentker gut gelaunt die erste größere Radfahrergruppe beim Stautag an Wersens Mühle Bohle. Wetterbedingt war vormittags wenig los. Das änderte sich dann am Nachmittag.

Sehr zögerlich kamen die Besucher in den Mühlengrund, weil es immer wieder bei einstelligen Temperaturen regnete und der Wind stark wehte. Auf gesunde erfrischende Smoothies hatte deshalb so recht noch niemand Lust.

Temperaturanpassung: „Es gibt Glühwein.“

„Wir hätten Glühwein vorbereiten sollen“, meinte Inga Schwentker zu Anne Colombet. „Rotwein haben wir zuhause“, sinnierte diese. Umgehend machten sich beide auf den Weg und standen kurz darauf am Herd. Gern griffen einige der Besucher zu dem würzigen Seelenwärmer.

Malte und Lars fasziniert die Mühlentechnik

In der Mühle betrachteten Malte und Lars Technik und Geräte ganz genau. Die beiden neunjährigen Zwillinge gehen in Mettingen zur Schule, indes in verschiedene Klassen. „Wir haben in Sachkunde gerade das Thema wie aus Korn Mehr entsteht“, berichtete Malte. „Ich bekomme das noch“, ergänzte Lars. Nach dem informativen Streifzug durch die Mühle wissen beide nun eine ganze Meng zum Sachkundethema. Obwohl sie auch die alte Waage mit den historischen Gewichten sehr interessant fanden, auf der früher Getreidesäcke gewogen wurden.

Neben der Treppe im Getriebekeller mit der vom Wasserrad angetriebenen Transmission machte der Verein Bürgerradweg Hollage-Halen Werbung und lud zum Geschicklichkeitstest am Klingeldraht ein.

Picknikkonzertticketverkauf ist gut angelaufen

Im Smoothiestand verkaufte Bianka Kunze Karten für das Picknickkonzert. „Der Verkauf ist gut angelaufen. Wir freuen uns über die große Nachfrage der Vereinsmitglieder“, resümierte sie. Im Imbisswagen und im Grillstand der Flüchtlingshilfe Lotte froren die Verkäufer. Sehnsüchtige Blicke gingen immer wieder himmelwärts. „Hoffentlich wird das Wetter bald besser“, wünschte sich Karoline Negraßus, Vorsitzende des Vereins Flüchtlingshilfe Lotte.

Handgemachte Torten

Ein wenig geschützter saßen die ersten Besucher im Mühlen-Café. Werner Kastrup verkaufte handgemachte Torten aus seiner „Kuchenwerkstatt“. Bei rund sieben Grad Außentemperatur wären diesmal Kühlschränke eigentlich überflüssig gewesen. Aber sie sind Vorschrift. „Wir haben bis heute Morgen 3 Uhr gebacken“, blickte Kastrup mehrere Stunden zurück.

Positives Denken wurde belohnt

Der leise geäußerten pessimistischen Stimmung über die Besucherresonanz mochte sich Werner Schwentker nicht anschließen: „Man sollte eine positive Haltung einnehmen. Ich bin sicher, heute Nachmittag wird es hier voll. Das war schon häufiger so bei zögerlichem Start. Erst heute Abend wissen wir genau, wie es gelaufen ist.“

Er sollte recht behalten. Gegen 14 Uhr zeigte sich die Sonne. Es blieb trocken. Und wir erhofft, bevölkerten Besucher den Mühlenhof und die Stände dort.