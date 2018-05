Lotte. Lange hatten die Organisatoren gebangt, denn das Wetter schien alles andere als mitmachen zu wollen. Pünktlich verzogen sich die dunklen Wolken, der Maibaum im Bürener Bürgerpark konnte aufgestellt werden und das beliebte Volksfest beginnen.

Eine halbe Stunde vor Beginn des Maibaumaufstellens kam noch eine Warnmeldung von NINA (kostenlose Notfall-Informations- und Nachrichten- App des Bundes), dass in der Gemeinde Lotte mit Sturmböen zu rechnen sei. Um 17.45 Uhr leuchtete ein doppelter Regenbogen über Büren. Um 18.05 Uhr strahlte schließlich die Sonne über dem Bürgerpark, die Leute trauten sich aus dem Haus und suchten sich ein Plätzchen, um das Ereignis des Tages gut beobachten zu können.

Gegen den Wind

Ein Areal, in dem der Maibaum liegend wartete, hatten die Siedler abgesperrt. Die Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, Rita Beimdiek, stand ganz in der Nähe und bereitete die Besucher vor: „So, jetzt geht’s los!“ Neun kräftige Männer griffen um 18.10 Uhr unter Kommando von Feuerwehrmann Wilfried Mennewisch beherzt zu und zogen den Maibaum gegen den Wind in die Höhe. Mit begeistertem Applaus belohnten die Zuschauer die starken Männer. Bürgermeister Rainer Lammers freute sich, dass auch in diesem Jahr das Traditionsfest wieder stattfinden konnte. Vor allem lobte er die Siedler, den SV Büren und die Awo Wersen, die seit Jahren den Bürgern einen schönen Abend vor dem 1. Mai bieten. „Sonst würde etwas Wichtiges im Jahr fehlen“, betonte er. Leider hatten viele Besucher seine und Rita Beimdieks Worte nicht verfolgen können, ein Mikrofon wäre gut gewesen.

Viele Familien im Bürgerpark

Nicht nur die Organisatoren freuten sich über so viel Zulauf, besonders zahlreiche junge Familien trafen sich im Bürgerpark. Ein ganzer Fuhrpark von Kinderwagen stand unter Beobachtung der fröhlichen Eltern. Thomas Smoltzyk aus Büren meinte: „Es werden jedes Jahr mehr!“ Rita Beimdiek vermisste wie auch viele Gäste die musikalische Begleitung beim Maibaumaufstellen: „Wenn wir doch einen Akkordeonspieler dabei hätten, das wäre so schön. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr.“

Schlangen vor dem Grillstand

Lange Schlangen bildeten sich vor dem Grill- und Pommesstand der Handballer des SV Büren. Die gleichen Sportler, die um 18 Uhr dort brutzelten, brutzelten auch nach Mitternacht noch Bratwürstchen, immer noch gut gelaunt, hätten es aber doch gerne gesehen, wenn sie mal abgelöst worden wären. Clown Tonto erfüllte die Luftballonwünsche der Kinder, die ebenfalls zahlreich und geduldig in der Reihe warteten bis sie dran waren. Siedlerin Brigitte Mertinkat versüßte ihnen die Wartezeit mit Süßigkeiten. Nicht nur viele Gäste aus Osnabrück, sondern auch eine Vertretung des neuen Königsthrons des SV Halen weilten in Büren: Majestät Patricia und ihre Adjutantin Kathrin genossen die Erdbeerbowle der Handballerinnen. Ein Tänzchen „Samba, Rhumba, Tcha-Tscha-Tscha“ wagten die Kinder des Regenbogenkindergartens. Kinderlandmitarbeiter verkauften Brezeln als salzige Begleitung zum Bier. Vom Erlös sollen Wünsche der Kinder erfüllt werden.

Kein Geheimtipp mehr

Bis nach Mitternacht leuchteten die Getränke- und Grillstände, in der Elly-Heuss-Begegnungsstätte wurde da schon lange getanzt, gesungen und gefeiert. Drinnen und draußen tummelten unzählig viele Gäste, von 18 bis über 80 Jahre jung. Die Tanzfläche war dauerhaft besetzt. Ein brillanter DJ legte so mitreißend auf, dass eine ausgelassene und fröhliche Bombenstimmung herrschte. Ein letzter Hit, Mambo No.5, dann war es fast Mitternacht. Der DJ zählte von zehn rückwärts, ein bisschen wie an Silvester. Das war der Einsatz für die Feiernden, „Der Mai ist gekommen“ zu singen. Da ein Geburtstagskind unter ihnen weilte, wurde es mit dem Walzer „Que sera, sera“ beglückwünscht, der kurze Zeit später den Dreivierteltakt verließ und wieder in fetzige Discomusik überging. Ein Geheimtipp ist der Tanz in den Mai in der Elly-Heuss-Begegnungsstätte nicht mehr.