Die Gastgeber fanden gut- in die Partie. Simon Engelmann gelang bereits in der 11. Spielminute der Führungstreffer für die Sportfreunde, nachdem er von Gabriel Aykil gut in Szene gesetzt wurde, noch einen Gegner aussteigen ließ und gekonnt vollendete. Danach riss jedoch der Faden bei den Gastgebern. Im zweiten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start und so fiel nach 51 Minuten der Ausgleich. Davon waren die Sportfreunde sichtlich geschockt, was Bockum-Hövel in der 65. Minute zum Führungstreffer nutzte. Die Gastgeber erspielten sich bis in die Schlussphase hinein fast keine echten Torchancen mehr, bis Julian Hötzel zehn Minuten vor dem Ende dennoch beinahe der Ausgleich gelungen wäre. Unterm Strich steht eine vermeidbare Niederlage für Lotte.