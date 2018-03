Sanierung des Wersener Gerätehauses nimmt Gestalt an MEC öffnen

Die Satteldachkonstruktion wird durch ein Dach mit Trapezblechen ersetzt. Sorgen bereiten die schwarzen Eternitplatten, da sie Asbest enthalten. Foto: Astrid Springer

Lotte. Dass das Feuerwehrgerätehaus in Wersen unter den anstehenden Großprojekten mit an erster Stelle steht, hatte Bürgermeister Lammers bereits 2017 angekündigt. In der jüngsten Bauausschusssitzung wurden jetzt konkrete Entwurfspläne vorgestellt.