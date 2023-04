Heike Hummel weist ihre Fahrer Renald Luft und Ulrich Engel (von rechts) noch ein, bevor sie mit ihren 40-Tonnern für die schnelle Versorgung der Kunden sorgen. Links neben dem Hauptgebäude mit großem Regallager das neue Blocklager. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Von der Tüte zur Industrieverpackung Seit 100 Jahren verpackt Wilhelm Hummel fachgerecht, seit 1972 in Lotte Von Thomas Niemeyer | 13.04.2023, 11:30 Uhr

Was Wilhelm Hummel 1923 in Osnabrück mit Einschlagpapier und Tüten begann, firmiert im Jubiläumsjahr als Fachhandel für Industrieverpackungen in Lotte.